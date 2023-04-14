孕產婦關懷專線每年1.8萬通 求問孕吐、寶寶半夜哭鬧解方

好男人呈現增加趨勢！衛福部國健署「孕產婦免付費關懷專線」0800-870-870，提供民眾詢問孕前、孕期至產後照護、母乳哺育指導、親子健康、情緒困擾等議題，根據統計，111年來電諮詢共1萬8011通，其中以女性居多占85%，男性僅占15%，但相較109年男性增加7%，且關心議題包括老婆孕吐怎麼辦、寶寶半夜哭鬧、不吃奶、哺乳等問題，顯示有愈來愈多準爸爸想積極參與媽咪的孕期生活，及增加照顧寶寶識能。

鄭先生的太太目前第1胎懷孕7周，因為太太孕吐嚴重，每天食不下嚥非常不舒服，很擔心太太的健康，自己也感到很無助，透過專線詢問，專業人員提供建議，包括吃些清淡易消化的食物、分擔家務減少壓力、保持好心情、充分休息等方法，協助太太緩解孕吐等不適的現象，獲得諮詢後讓他內心踏實許多。

黃先生的太太目前懷孕3個月，產檢醫師建議只需要做母血唐氏症篩檢，但他上網查詢資料，都以羊膜腔穿刺檢查會比較準確，擔心到底該做哪項檢查才好，透過專線諮詢服務人員，黃先生了解到不同檢查的風險差異及必要性，同時也聽從建議陪太太產檢，有問題一起諮詢醫師，因為媽咪在孕期很需要準爸爸的陪伴與支持。

國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，許多準爸爸第一時間得知太太懷孕時，心中除了欣喜外，可能也會感到緊張與焦慮，擔心老婆吐不停、吃不下，寶寶得不到足夠的營養，以及出生後怎麼照顧或等一連串的疑問，撥打0800-870-870專線，專業人員可以協助解答，提供保健諮詢、傾聽、關懷及支持與必要的資源轉介等，幫助新手爸媽及其家人早日順利上手，迎接新生命的到來。

陳麗娟提醒，近期諮詢專線接獲6名媽媽反映，有不明人士以「孕產婦關懷專線 0800-870-870」名義致電，先以哺乳及寶寶相關照護等相關話題打消戒心後，再趁機推銷到府服務或購買產品。

國健署呼籲，諮詢專線「不會主動外撥」關懷，也不做推銷服務，若接獲可疑電話，可先確認並記錄來電者的單位及身分，以確保自身權益。

陳麗娟表示，不論是準爸媽、新手爸媽或是幫忙照顧孕產婦及嬰幼兒的家人們，有孕產育兒問題，可多加利用孕產婦關懷諮詢專線、孕產婦關懷網站（ https://mammy.hpa.gov.tw/ ）查詢相關資訊，也可加入孕產婦關懷Line官方帳號（ID： @mammy870870 ）定期收到婦幼衛教訊息。