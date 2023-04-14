旅宿業新進員工薪資補貼回溯4月1日 最快可申請日曝光

疫後為吸引國際客振興觀光，交通部推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」共53億元特別預算，其中也包括旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼。觀光局表示，根據實施要點，雇主需連續僱用新進員工6個月才能申請，將回溯至4月1日起計算，也就是首批能申請的時間為10月1日，總計1萬6千個名額，先申請先審核。

因應觀光旅宿業缺工問題，「加速擴大吸引國際觀光客方案」將補助旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼，北北基桃竹月薪需達3萬3000元、其他地區3萬1000元，補貼為期1年，每半前申請一次，期滿不得降薪，若違反規定將設有追回補貼機制，預計補助1萬6千人。

觀光局表示，旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資補貼總計有10億元經費，每人1個月可補貼5000元，為期一年就是6萬元，約有1萬6千個名額。因補助對象為雇主，每間旅宿業可補助名額將以房間數計算，預計開放申請至2025年中。目前要點仍在走行政程序，將於下周統一對外公布。

另外，觀光局指出，「加速擴大吸引國際觀光客方案」中，來台自由行旅客配合電子票證、住宿折抵，將有50萬份5千元消費金，並以電子票證儲值方式發放，可於食、宿、遊、購、行相關消費使用，另配合駐外辦事處等行銷活動，透過促銷方案或抽獎等形式領取，時間為期3年，會視市場狀況調整分配力度。

觀光局表示，來台旅行團獎助部分，由國外組團社和國內地接社合作招攬，每團8人（含）以上獎助1萬元、每團15人（含）以上獎助2萬元，共9萬份；國外組團社及國內地接社分配獎助金比例為6成及4成。相關細節預計4月底前公布，5月上路。