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今天空氣品質差！中南部亮紅燈 全國只有2縣市未淪陷

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
今天中南部空氣品質差，環保署提醒二林、彰化（員林）、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南、崙背、善化、安南、朴子、斗六、仁武、小港、前金、前鎮、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓、屏東（琉球）、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
今天中南部空氣品質差，環保署提醒二林、彰化（員林）、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南、崙背、善化、安南、朴子、斗六、仁武、小港、前金、前鎮、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓、屏東（琉球）、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

今天中南部空氣品質差，環保署提醒二林、彰化（員林）、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南、崙背、善化、安南、朴子、斗六、仁武、小港、前金、前鎮、左營、復興、鳳山、橋頭、楠梓、屏東（琉球）、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬祖金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署說，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平風速偏弱，混合層偏低垂直擴散條件差，汙染物易累積。依上午10時監測結果，花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料及氣象局14日10時氣象資料顯示：14日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖為「普通」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

15日鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，午後東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，擴散條件普通，中部以南位下風處，擴散條件差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

16日環境風場為東北東至偏東風，可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島地區，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級

馬祖 金門 宜蘭

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