快訊

影／桃園2歲童害怕到幼兒園 家長扮柯南驚見孩子成人肉拖把

影／法國反改革抗議延燒！示威民眾「揮舞信號彈」衝入LVMH總部

情色片女王驚傳病逝享壽70歳　死訊遭封口半年

解封瘋旅遊 治療師教三式運動避免足底筋膜炎

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第三式【腳趾抓放】運動，坐在椅子上，地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合。照片／業者提供
第三式【腳趾抓放】運動，坐在椅子上，地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合。照片／業者提供

一名四十歲女性在解封後到國外自由行，旅遊結束回到家後竟發現右腳的腳後跟開始疼痛，尤其是在剛起床後，下床走路時特別疼痛，一段時間後才較為緩解，趕緊就醫後，被醫師診斷為足底筋膜炎。專業物理治療師陳慧瑩因此傳授避免足底筋膜炎的三招運動，藉由訓練及放鬆，讓腳跟輕鬆、不痛。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室陳慧瑩物理治療師指出，由於患者在自由行期間長時間行走與站立，導致足底筋膜受到較多的刺激，進而導致發炎，形成足底筋膜炎。若忽視不理會，誤以為路走多當然腳底會痛，休息就會好，長期下來，有可能導致慢性發炎，長期疼痛，甚至有可能足底筋膜纖維化。

她並提醒，若要避免瘋旅遊導致腳後跟痛，應盡量避免長時間行走和站立。平時進行針對足底筋膜的肌力訓練和放鬆。並選擇具包覆性和支撐性的鞋子，避免選擇太硬的鞋墊。

陳慧瑩物理治療師同時示範三式運動，藉由訓練及放鬆，讓腳跟輕鬆、不痛。第一式【毛巾牽拉】運動，坐在床上，膝蓋伸直，使用毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，一次15秒，重複10回合。以達放鬆小腿肌肉功效。

第二式【弓箭步】運動，面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿後側有緊緊的牽拉感，維持這個動作15秒後換腳再進行一次，重複10回合。以達放鬆小腿肌肉功效。

第三式【腳趾抓放】運動，坐在椅子上，地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合。以達訓練足部功效。

第二式【弓箭步】運動，面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿後側有緊緊的牽拉感，維持這個動作15秒後換腳再進行一次，重複10回合。照片／業者提供
第二式【弓箭步】運動，面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿後側有緊緊的牽拉感，維持這個動作15秒後換腳再進行一次，重複10回合。照片／業者提供
第一式【毛巾牽拉】運動，坐在床上，膝蓋伸直，使用毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，一次15秒，重複10回合。照片／業者提供
第一式【毛巾牽拉】運動，坐在床上，膝蓋伸直，使用毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，一次15秒，重複10回合。照片／業者提供

運動 治療師

延伸閱讀

嘉義「101」！福容大飯店嘉義店樓高34層 完工營運時間曝

中鋼、台塑 認購喊衝

全民權證／寶雅 選逾60天期

迎疫後21年來首試放 澎湖國際海上花火先睹為快

相關新聞

中南部空汙嚴重「紅通通」 彭啟明指出關鍵原因

今天中南部空氣品質相當差，環保署提醒二林、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南...

坂本龍一、李坤城都死於大腸直腸癌 醫師提醒注意這5症狀

大腸直腸癌發生率連續15年居全國首位，每半小時約新增例，日本知名作曲家坂本龍一、國內詞曲創作人家李坤城，分別因罹患直腸癌...

春雨要來了 專家：明天清晨鋒面雲帶移入 但只影響1天

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天受到東南到偏南風影響，將是近期最溫暖的一天，中午前後相當悶熱，除了沿海可能略低於30...

拒婚成千萬人的英文老師 「因愛啟程」解密彭蒙惠人生

「台灣退出聯合國時，我在台灣；921大地震我也在台灣，我就是台灣人。」96歲的美籍宣教士彭蒙惠，創辦「空中英語教室」成為...

台鐵內灣支線4月21日這12車次停駛 要改搭「類火車」

台鐵局說，配合112年全國中等學校運動會，停駛112年4月21日內灣線部分列車竹東至內灣站間旅客列車之行駛。

錯過得再等七年 4月20日將發生罕見複合日食台灣可見日偏食

4月20日（週四）將發生罕見的「複合日食」，台灣各地自中午12:16起可陸續看見「日偏食」奇觀，各地因地理位置不同，發生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦