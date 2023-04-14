解封瘋旅遊 治療師教三式運動避免足底筋膜炎

一名四十歲女性在解封後到國外自由行，旅遊結束回到家後竟發現右腳的腳後跟開始疼痛，尤其是在剛起床後，下床走路時特別疼痛，一段時間後才較為緩解，趕緊就醫後，被醫師診斷為足底筋膜炎。專業物理治療師陳慧瑩因此傳授避免足底筋膜炎的三招運動，藉由訓練及放鬆，讓腳跟輕鬆、不痛。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室陳慧瑩物理治療師指出，由於患者在自由行期間長時間行走與站立，導致足底筋膜受到較多的刺激，進而導致發炎，形成足底筋膜炎。若忽視不理會，誤以為路走多當然腳底會痛，休息就會好，長期下來，有可能導致慢性發炎，長期疼痛，甚至有可能足底筋膜纖維化。

她並提醒，若要避免瘋旅遊導致腳後跟痛，應盡量避免長時間行走和站立。平時進行針對足底筋膜的肌力訓練和放鬆。並選擇具包覆性和支撐性的鞋子，避免選擇太硬的鞋墊。

陳慧瑩物理治療師同時示範三式運動，藉由訓練及放鬆，讓腳跟輕鬆、不痛。第一式【毛巾牽拉】運動，坐在床上，膝蓋伸直，使用毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，一次15秒，重複10回合。以達放鬆小腿肌肉功效。

第二式【弓箭步】運動，面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿後側有緊緊的牽拉感，維持這個動作15秒後換腳再進行一次，重複10回合。以達放鬆小腿肌肉功效。