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台中大甲媽遶境4月21日展開 台鐵加開19列次疏運

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台中大甲媽祖遶境進香9天8夜活動將在4月21日起駕，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，大甲鎮瀾宮預估參與盛事信徒可望突破五六百萬人次。本報資料照片
台中大甲媽祖遶境進香9天8夜活動將在4月21日起駕，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，大甲鎮瀾宮預估參與盛事信徒可望突破五六百萬人次。本報資料照片

台鐵局為配合「大甲媽祖癸卯年遶境進香」暨「2023台中媽祖國際觀光文化節─大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」，將於4月21日、22日及4月30日加開EMU900型區間快車共19列次，以疏運活動日人潮。

台中大甲媽祖遶境進香9天8夜活動將在4月21日起駕，路線橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，大甲鎮瀾宮預估參與盛事信徒可望突破五六百萬人次。

台鐵局表示，為便利民眾搭車前往參加2023大甲媽祖遶境活動，提供悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證服務，或預先購買回程車票，節省排隊購票時間。相關加開列車車次、時刻，可參閱台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ）及各車站公告。

台鐵局針對2023大甲媽祖遶境活動加開列車疏運時刻表。圖／台鐵局提供
台鐵局針對2023大甲媽祖遶境活動加開列車疏運時刻表。圖／台鐵局提供

大甲媽祖 遶境 台鐵

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