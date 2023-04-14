旱象何時解？ 賈新興：下周三起轉為容易下雨天氣 包括中南部

中南部旱象持續，民眾期待降雨為水庫解渴。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，下周三起環境水氣增，轉為容易下雨的天氣。仍請節約用水。

他說，明天早上鋒面通過及東北季風增強，彰化以北及宜花有局部短暫雨，周日至下周二午後山區轉多雲。

賈新興說，下周三鋒面前緣午後中部和南部有局部短暫陣雨，下周三傍晚至下周四受鋒面影響，各地有雨，西半部有局部陣雨或雷雨。下周五午後南投、嘉義、高屏山區及花東山區有局部短暫陣雨，下周六新竹以南及花東山區午後有局部短暫陣雨，高屏沿海於清晨易有局部短暫雨。

他表示，23日受鋒面及東北季風增強影響各地有雨， 其中南投、 嘉義、 台中及彰化局部地區雨勢較大。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。