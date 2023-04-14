中南部空汙嚴重「紅通通」 彭啟明指出關鍵原因

今天中南部空氣品質相當差，環保署提醒二林、台南（麻豆）、東區林森路（台南市政府衛生局林森辦公室）、嘉義、新港、新營、台南、崙背、麥寮、善化、安南、朴子、斗六、前金、前鎮、左營、橋頭、楠梓、高雄（湖內）地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這幾天真的要很注意環境的變化，這是東亞第八波的沙塵暴持續影響，過去幾天在內蒙及蒙古都持續發生。現在空品很糟糕，「當然本地的大氣穩定及部分局部及境外汙染持續累積所造成」。

環保署說，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門及夜晚至清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

今天宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

明天鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且白天降雨機率大，午後東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島地區，擴散條件普通，中部以南位下風處，擴散條件差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

周日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。