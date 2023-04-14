坂本龍一、李坤城都死於大腸直腸癌 醫師提醒注意這5症狀
大腸直腸癌發生率連續15年居全國首位，每半小時約新增例，日本知名作曲家坂本龍一、國內詞曲創作人家李坤城，分別因罹患直腸癌及大腸癌致命，不過義大醫療體系指出，民眾平日注意5症狀，及早發現及早治療，大腸、直腸癌初期治癒率仍達9成，末期癌患亦可能有逆轉勝機會，絕對不要輕易放棄希望。
大腸直腸癌發生率連15年居全國第一，2019年有1萬7000罹患此癌症，約每30分鐘即增加1人，數據驚人。不過義大醫療體系在臨床歷時10多年努力，發現經由跨科別共同會診，大腸直腸癌5年存活率已能有效提升，初期治癒率超過9成，第2、第3期也有超過7成治癒率，縱使第4期，5年存活率就只剩下1成5，病情也能獲有效控制。
義大醫院一般醫學外科主任陳致一說，院內收治的第2、3期大腸直腸癌患者存活率能高於全國平均值，原因就在於多專科合作，經團隊共同擬定適合個案的治療策略，並應用先進的3D腹腔鏡、達文西手術術式和腹腔溫熱灌注化療（HIPEC），能與末期腸癌患者同心對抗癌症。
陳致一也說，過去達文西手術所費不貲，但今年3月起已納入健保給付，大幅減輕病患負擔。民眾平日如發現血便；裡急後重（常想解便）；體重減輕；排便習慣改變或便秘、大便變細，這5大症狀中如有3項，最好就能就醫徵詢，「及早發現、及早治療」仍是癌症活命關鍵。
到義大醫院求醫的50歲林小姐，3年前健檢時發現糞便有潛血反應，近期因排便習慣改變及排便時伴有像藍莓果醬狀的黏液就診，經大腸鏡檢查確診為乙狀結腸惡性腫瘤。
林小姐說，當時她正準備出國競賽，卻碰上癌症宣判，身心交瘁，後來決定接受達文西手術切除腫瘤並接續接受化療，療程結束一年多未再復發，這段時間她也仍參與國際競賽，拿下不少獎項圓夢，最欣慰的是，義大醫院是由跨科團隊照護，治療過程不必在各科間奔走。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言