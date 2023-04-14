坂本龍一、李坤城都死於大腸直腸癌 醫師提醒注意這5症狀

大腸直腸癌發生率連續15年居全國首位，每半小時約新增例，日本知名作曲家坂本龍一、國內詞曲創作人家李坤城，分別因罹患直腸癌及大腸癌致命，不過義大醫療體系指出，民眾平日注意5症狀，及早發現及早治療，大腸、直腸癌初期治癒率仍達9成，末期癌患亦可能有逆轉勝機會，絕對不要輕易放棄希望。

大腸直腸癌發生率連15年居全國第一，2019年有1萬7000罹患此癌症，約每30分鐘即增加1人，數據驚人。不過義大醫療體系在臨床歷時10多年努力，發現經由跨科別共同會診，大腸直腸癌5年存活率已能有效提升，初期治癒率超過9成，第2、第3期也有超過7成治癒率，縱使第4期，5年存活率就只剩下1成5，病情也能獲有效控制。

義大醫院一般醫學外科主任陳致一說，院內收治的第2、3期大腸直腸癌患者存活率能高於全國平均值，原因就在於多專科合作，經團隊共同擬定適合個案的治療策略，並應用先進的3D腹腔鏡、達文西手術術式和腹腔溫熱灌注化療（HIPEC），能與末期腸癌患者同心對抗癌症。

陳致一也說，過去達文西手術所費不貲，但今年3月起已納入健保給付，大幅減輕病患負擔。民眾平日如發現血便；裡急後重（常想解便）；體重減輕；排便習慣改變或便秘、大便變細，這5大症狀中如有3項，最好就能就醫徵詢，「及早發現、及早治療」仍是癌症活命關鍵。

到義大醫院求醫的50歲林小姐，3年前健檢時發現糞便有潛血反應，近期因排便習慣改變及排便時伴有像藍莓果醬狀的黏液就診，經大腸鏡檢查確診為乙狀結腸惡性腫瘤。