春雨要來了 專家：明天清晨鋒面雲帶移入 但只影響1天

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天受到東南到偏南風影響，將是近期最溫暖的一天，中午前後相當悶熱，除了沿海可能略低於30度，平地高溫來到30度以上，以中南部內陸最高，局部可能來到35度左右，陽光也相當強烈，注意防曬。

李至晟說，除了高溫讓人不想外出，空氣品質也是一個原因，受到東南風被中央山脈阻擋的緣故，目前西半部的擴散條件都相當差，空氣品質燈號紛紛亮起橙燈或紅燈。目前的主要汙染物是懸浮微粒，午後在紫外線的催化下，臭氧的濃度也會升高，避免長時間外出。

今晚天氣大致穩定，不過，李至晟表示，隨著鋒面接近，雲量會開始增多，明天的清晨起鋒面雲帶就會從中北部的沿海移入，台灣也終於迎來久違的春雨。

他說，鋒面在周六白天快速通過，中北部會有一陣陣雨勢，不排除打雷。南部受到的影響比較小，天氣陰到多雲為主，偶爾會有小雨或毛毛雨機會，整體來說愈往南、愈往平地走，降雨機率會愈低。

李至晟表示，到了周六晚上鋒面遠離，乾空氣又會順著後面的東北季風南下，台灣由北而南轉乾，只剩東半部還有地形性降雨。

他指出，這波東北季風影響的時間非常短暫，不到半天，周日起環境風向又會轉成偏東到偏南，天氣再度恢復穩定。

空氣品質部分，除了周六晚間的東北季風會挾帶境外汙染之外，周日起的穩定天氣，使得西半部的大氣擴散不佳。

李至晟表示，目前模式還是預測穩定而悶熱的天氣可以持續到下周二，下周三鋒面接近，大氣比較不穩定，山區開始有午後對流發展帶來短暫雨的機會，鋒面本體預測在下周四起通過，一樣是整個西半部都有降雨的機會。跟這波比較不一樣的是，後續的東北季風可能比較強，有機會進一步影響到下個周休假期，不過時間還久，還需要再觀察。