快訊

史上最長護盤…國安基金退場 最壞狀況已過了？

春雨要來了 專家：明天清晨鋒面雲帶移入 但只影響1天

台版柬埔寨首謀每天少觀所裝乖拔草 晚上下令「電療」修理人

春雨要來了 專家：明天清晨鋒面雲帶移入 但只影響1天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天中午前後相當悶熱，平地高溫來到30度以上，以中南部內陸最高，局部可能來到35度左右，注意防曬。本報資料照片
今天中午前後相當悶熱，平地高溫來到30度以上，以中南部內陸最高，局部可能來到35度左右，注意防曬。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今天受到東南到偏南風影響，將是近期最溫暖的一天，中午前後相當悶熱，除了沿海可能略低於30度，平地高溫來到30度以上，以中南部內陸最高，局部可能來到35度左右，陽光也相當強烈，注意防曬。

李至晟說，除了高溫讓人不想外出，空氣品質也是一個原因，受到東南風被中央山脈阻擋的緣故，目前西半部的擴散條件都相當差，空氣品質燈號紛紛亮起橙燈或紅燈。目前的主要汙染物是懸浮微粒，午後在紫外線的催化下，臭氧的濃度也會升高，避免長時間外出。

今晚天氣大致穩定，不過，李至晟表示，隨著鋒面接近，雲量會開始增多，明天的清晨起鋒面雲帶就會從中北部的沿海移入，台灣也終於迎來久違的春雨。

他說，鋒面在周六白天快速通過，中北部會有一陣陣雨勢，不排除打雷。南部受到的影響比較小，天氣陰到多雲為主，偶爾會有小雨或毛毛雨機會，整體來說愈往南、愈往平地走，降雨機率會愈低。

李至晟表示，到了周六晚上鋒面遠離，乾空氣又會順著後面的東北季風南下，台灣由北而南轉乾，只剩東半部還有地形性降雨。

他指出，這波東北季風影響的時間非常短暫，不到半天，周日起環境風向又會轉成偏東到偏南，天氣再度恢復穩定。

空氣品質部分，除了周六晚間的東北季風會挾帶境外汙染之外，周日起的穩定天氣，使得西半部的大氣擴散不佳。

李至晟表示，目前模式還是預測穩定而悶熱的天氣可以持續到下周二，下周三鋒面接近，大氣比較不穩定，山區開始有午後對流發展帶來短暫雨的機會，鋒面本體預測在下周四起通過，一樣是整個西半部都有降雨的機會。跟這波比較不一樣的是，後續的東北季風可能比較強，有機會進一步影響到下個周休假期，不過時間還久，還需要再觀察。

東北季風 空氣品質

延伸閱讀

減緩春雨偏少衝擊 新竹、台中轉減壓供水黃燈

周六鋒面過境、東北季風增強 雨區曝光

中國專家談社會現象言論失當 官媒批無法苟同

空品不佳台南霧茫茫 微弱東北風PM2.5易累積

相關新聞

進口豬、雞、蛋救急 業界批惡性循環

國內缺豬、缺雞、缺蛋問題持續未解，農委會擬以專案「進口補充」，其中雞蛋進口量到五月累計將進口超過一億顆，豬肉專案進口三千...

專家：糧食儲備控管失靈 進口不治本

農委會強調糧食自給率，但在國內產銷失衡時，短期仍以大量進口解決，農業界人士批評，現代化國家要追求的是各項糧食的儲備與流通...

中彰竹水情燈號綠轉黃 夜間減壓供水8小時

水情吃緊，旱災中央災害應變中心昨天舉行第三次工作會報，考量後續降雨仍有不確定性，會中決議即日起新竹、台中（含北彰化）地區...

今天留意霧霾空汙 吳德榮：明轉陣雨、有雷雨發生機率

今晨西半部空氣品質不佳，嘉義有濃霧。中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉...

健康主題館／戴安全帽會禿頭？ 小心脂漏性皮膚炎、毛囊炎

● 長期戴帽不透氣，頭皮易發炎

捷運三鶯線列車首亮相 日本組裝抵台時間待定

行經新北三峽與鶯歌的捷運三鶯線列車外觀首度亮相，網友稱讚很美。新北捷運局表示，首列車在日本車廠組裝已大致完成，經檢查與敲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦