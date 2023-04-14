今天留意霧霾空汙 吳德榮：明轉陣雨、有雷雨發生機率

今晨西半部空氣品質不佳，嘉義有濃霧。中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象，新竹及馬祖能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天高壓迴流影響，各地晴朗，白天暖如夏，中午前後應防曬；大氣穩定不利擴散，西半部有霧霾及空汙，能見度及空氣品質皆不佳，戶外活動應注意。北部18至31度，中部18至32度，南部19至34度，東部18至33度。

吳德榮說，明天鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨，亦有雷雨發生的機率，氣溫降、略轉涼；南部亦有零星少量降雨的機率；晚起天氣好轉。

他表示，周日起至下周三各地白天熱如盛夏，北台灣高溫達33度左右，南部高溫35度以上。周日至下周二高壓影響，各地晴朗穩定，白天熱早晚涼，日夜溫差極大；下周三另一鋒面接近、在暖氣團內，仍偏熱，大氣漸趨不穩定，局部地區有短暫陣雨的機率。

吳德榮說，下周四鋒面影響，天氣轉變；鋒面結構調整中，影響程度需觀察。