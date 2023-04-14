張善政訪畫廊 文藝界盼桃園發展藝文廊道

桃園市卡門畫廊收藏眾多兩岸藝術家畫作，15日將舉辦《春宴》競拍活動，目前正舉行公展；桃園市長張善政、文化局長邱正生、立法委員萬美玲和桃園地檢署檢察長俞秀端等人13日受邀參觀，畫廊主人林辰陽藉此機會反映在地藝文現況，盼市府規劃藝文廊道，帶動地區整體發展。邱正生則表示，其他縣市有成功案例，會先研究，再做評估。

桃園藝術市場不斷改變，展售拍賣模式也跟著多元化。卡門畫廊去年首度畫作拍賣與音樂美食饗宴結合，新型態消費模式大受好評，拍賣作品也交出近8成的成交率，因此今年特別擴大規格，拍賣作品從30件增加到60件，分別是藝術家沙耆、李青萍、林達川、陳達青、萬昊和高宗英等人手筆。

市長張善政等人昨應邀前往，在林辰陽解說之下領略藝術家運筆及想傳達的意義，過程頻頻點頭稱讚，對於畫廊整體空間設計也十分好奇，見隱沒材料的無痕設計更直誇設計師與經營者用心，眾人打趣說道「畫廊本身就是一件藝術品了」。

面對眾人誇獎，林辰陽表示對桃園未來藝術發展環境有信心，同時也建議桃園應該發展藝文廊道，將各種型態的藝術展演空間串連在一起，除了滿足不同族群的藝文作品需求，多元交流更有助於激發創作靈感，促使城市整體藝文素養更上一層樓。

萬美玲也說，桃園藝文發展重心目前新總圖所在的藝文園區，其他商業發展也逐漸往藝文園區靠攏，但桃園其實還有許多值得一探究竟的藝文空間，若能從桃園火車站前的日式警察宿舍串連到虎頭山的環保公園，將會是不錯的一日藝文體驗行程。