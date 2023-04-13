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周六鋒面過境、東北季風增強 雨區曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
後天鋒面通過，東北季風增強，北部地區會有局部較大雨勢發生機率。圖／本報資料照片
後天鋒面通過，東北季風增強，北部地區會有局部較大雨勢發生機率。圖／本報資料照片

明天各地多雲到晴，西半部地區上看32度，後天鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部地區、南部山區都會有短暫陣雨或雷雨，尤其北部地區會有局部較大雨勢發生機率。

中央氣象局預報員葉致均表示，明天天氣與今天差不多，各地都是多雲到晴，僅東半部地區、午後西半部山區，會有局部降雨；明天各地高溫會再上升，東半部29度至30度、西半部31度至32度。

周六鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部地區、南部山區都會有短暫陣雨或雷雨，提醒北部地區會有局部較大雨勢發生機率。北部高溫下降至24度左右、低溫16度左右，其他地區則是高溫略降1、2度。

葉致均說，周六這道鋒面通過速度快，周日起天氣較穩定，到了19日下周三開始，北方會有鋒面建立，台灣附近以西南風環境為主，水氣有漸增趨勢，西半部地區、東北部地區，可能會出現零星短暫陣雨。

葉致均說，午後山區會有局部短暫陣雨，20日鋒面就會接近到北部海面，台灣天氣會更不穩定，包括西半部地區、東北部地區，降雨區域就會擴大，其他地方仍以午後降雨為主。

東北季風 高溫

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