POLO Ralph Lauren首家女裝概念店開幕 引進頂級系列服飾全台只有這買得到

POLO Ralph Lauren進駐微風信義百貨，打造品牌在台首家女裝概念店，裝潢承襲一貫美式簡約風格，並提供獨家販售款單品，展現多樣面貌。開幕時，邀請了歌手孫盛希來站台，詮釋獨家系列洋裝，小露香肩，還分享了對於POLO Ralph Lauren服裝穿搭心得。

以馬球運動為形象的POLO Ralph Lauren服飾一直受到不同年齡跟性別消費者的喜愛，就如同孫盛希站台品牌台灣首家女裝概念店所說「很常看到一家人穿，像是我韓國朋友度蜜月時也會穿他們的Polo衫，感覺是有愛的品牌」。的確，POLO Ralph Lauren的休閒風格深植人心，但就如同Ralph Lauren一樣，因應不同穿搭需求，也在品牌下發展出各式系列。POLO Ralph Lauren也提到，之所以會打造概念店，就是想讓消費者了解品牌更多的面貌。因此有別於其他專賣店，選擇百貨區的一級戰場，台灣首家女裝概念店，也限定銷售了在其他地方看不到的頂級系列服飾，讓女性顧客在想找尋正裝時，也能想到POLO Ralph Lauren。

POLO Ralph Lauren進駐微風信義百貨，打造品牌在台首家女裝概念店，裝潢承襲一貫美式簡約風格，並提供獨家販售款單品。圖／Ralph Lauren提供

全新的POLO Ralph Lauren女裝概念店，選擇落腳微風信義百貨，近20坪的店面，裝潢承襲一貫美式簡約。孫盛希替開幕站台時，選穿了莓果色的露肩洋裝，凸顯好氣色，不過她也坦言「一開始我看到時就覺得我能駕馭嗎？但實際穿起來後，像是要去參加海灘派對一樣」。除了身上所穿的獨家系列洋裝，逛店後的孫盛希還推薦了一字領百摺裙洋裝，更對當天手拎的「可頌包」愛不釋手。POLO Ralph Lauren也提到以往頂級系列，只有歐美地區販售，這次引進十分難得，最貴價格落在3萬到4萬元之間，具有市場競爭力。

孫盛希演繹POLO Ralph Lauren女裝概念店獨家販售的棕色魚尾長裙，24,880元。圖／Ralph Lauren提供

除了身上所穿的獨家系列洋裝，逛店後的孫盛希更對活動當天手拎的「可頌包」愛不釋手。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren台灣首家女裝概念店，選擇落腳微風信義百貨，有著近20坪的店面陳設。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售一字領洋裝，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售白色碎花裙，16,880元。圖／Ralph Lauren提供