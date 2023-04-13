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POLO Ralph Lauren首家女裝概念店開幕 引進頂級系列服飾全台只有這買得到

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
孫盛希站台POLO Ralph Lauren台灣首家女裝概念店開幕，演繹了獨家販售莓果色露肩洋裝，35,880元。圖／Ralph Lauren提供
孫盛希站台POLO Ralph Lauren台灣首家女裝概念店開幕，演繹了獨家販售莓果色露肩洋裝，35,880元。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren進駐微風信義百貨，打造品牌在台首家女裝概念店，裝潢承襲一貫美式簡約風格，並提供獨家販售款單品，展現多樣面貌。開幕時，邀請了歌手孫盛希來站台，詮釋獨家系列洋裝，小露香肩，還分享了對於POLO Ralph Lauren服裝穿搭心得。

以馬球運動為形象的POLO Ralph Lauren服飾一直受到不同年齡跟性別消費者的喜愛，就如同孫盛希站台品牌台灣首家女裝概念店所說「很常看到一家人穿，像是我韓國朋友度蜜月時也會穿他們的Polo衫，感覺是有愛的品牌」。的確，POLO Ralph Lauren的休閒風格深植人心，但就如同Ralph Lauren一樣，因應不同穿搭需求，也在品牌下發展出各式系列。POLO Ralph Lauren也提到，之所以會打造概念店，就是想讓消費者了解品牌更多的面貌。因此有別於其他專賣店，選擇百貨區的一級戰場，台灣首家女裝概念店，也限定銷售了在其他地方看不到的頂級系列服飾，讓女性顧客在想找尋正裝時，也能想到POLO Ralph Lauren。

POLO Ralph Lauren進駐微風信義百貨，打造品牌在台首家女裝概念店，裝潢承襲一貫美式簡約風格，並提供獨家販售款單品。圖／Ralph Lauren提供
POLO Ralph Lauren進駐微風信義百貨，打造品牌在台首家女裝概念店，裝潢承襲一貫美式簡約風格，並提供獨家販售款單品。圖／Ralph Lauren提供

全新的POLO Ralph Lauren女裝概念店，選擇落腳微風信義百貨，近20坪的店面，裝潢承襲一貫美式簡約。孫盛希替開幕站台時，選穿了莓果色的露肩洋裝，凸顯好氣色，不過她也坦言「一開始我看到時就覺得我能駕馭嗎？但實際穿起來後，像是要去參加海灘派對一樣」。除了身上所穿的獨家系列洋裝，逛店後的孫盛希還推薦了一字領百摺裙洋裝，更對當天手拎的「可頌包」愛不釋手。POLO Ralph Lauren也提到以往頂級系列，只有歐美地區販售，這次引進十分難得，最貴價格落在3萬到4萬元之間，具有市場競爭力。

孫盛希演繹POLO Ralph Lauren女裝概念店獨家販售的棕色魚尾長裙，24,880元。圖／Ralph Lauren提供
孫盛希演繹POLO Ralph Lauren女裝概念店獨家販售的棕色魚尾長裙，24,880元。圖／Ralph Lauren提供

除了身上所穿的獨家系列洋裝，逛店後的孫盛希更對活動當天手拎的「可頌包」愛不釋手。圖／Ralph Lauren提供
除了身上所穿的獨家系列洋裝，逛店後的孫盛希更對活動當天手拎的「可頌包」愛不釋手。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren台灣首家女裝概念店，選擇落腳微風信義百貨，有著近20坪的店面陳設。圖／Ralph Lauren提供
POLO Ralph Lauren台灣首家女裝概念店，選擇落腳微風信義百貨，有著近20坪的店面陳設。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售一字領洋裝，16,680元。圖／Ralph Lauren提供
POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售一字領洋裝，16,680元。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售白色碎花裙，16,880元。圖／Ralph Lauren提供
POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售白色碎花裙，16,880元。圖／Ralph Lauren提供

POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售粉色單肩上衣，12,880元。圖／Ralph Lauren提供
POLO Ralph Lauren微風信義店獨家販售粉色單肩上衣，12,880元。圖／Ralph Lauren提供

品牌 微風

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