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秀傳體系院際與區域聯防 聯手完成心臟黏液瘤開心手術

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，兩年前成立心導管室後，迄至今已經完成578人次心導管手術。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，兩年前成立心導管室後，迄至今已經完成578人次心導管手術。記者黑中亮／攝影

竹山秀傳醫院最近成功完成一例心臟黏液瘤的開心手術，由駐診於竹秀的彰濱院區副院長黃正雄，判定確診後，以本身心臟外科權威的身分，彰濱秀傳進行困難的心臟手術移除腫瘤，病人目前術後復原良好，同時寫下第一例由秀傳醫療體系竹山、彰濱兩大院區區域聯防的成功案例。

竹山秀傳表示，黏液瘤在臨床上常見，但3月初一位20歲多歲年輕女性身上，院方竟然發現一顆5公分大小罕見的心臟腫瘤，透過心臟超音波研判為黏液瘤，當天下午便轉診給彰濱秀傳副院長黃正雄，而黃醫院不僅是心臟科權威，更剛好駐診於竹秀再次確認病人狀況之後，決定立刻進行心臟黏液瘤胸腔大手術順利讓患者恢復健康，降低心臟血管阻塞後遺症發生。

心臟內科醫師蔡鴻義表示，心臟黏液瘤並不常見，黏液瘤不是一個結實的團塊，而是像果凍狀的腫瘤，每年發生率為百萬分之一至兩百萬分之一，大多為良性且偶發，好發於中老年人，可能與基因遺傳有關，但是當它開始阻礙到心臟的血流時，病人可能會越來越喘，甚至頭暈、四肢無力癱軟，發生原因不明，只能透過心臟超音波檢查出來。

心臟外科醫師副院長黃正雄也說，黏液瘤初期症狀並不典型，臨床上年輕患者較少，在腫瘤還小時，病人幾乎不會有任何症狀，心臟黏液瘤沒有特效藥物治療，隨著病情發展更可能會出現胸痛、肺水腫、心臟梗阻、腫瘤栓塞而增加猝死的風險，建議尋求心臟科醫師診療，最佳的治療方式就是手術切除。

竹山秀傳醫院最近成功完成一例心臟黏液瘤的開心手術，腫瘤移除後，病人目前術後復原良好。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院最近成功完成一例心臟黏液瘤的開心手術，腫瘤移除後，病人目前術後復原良好。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院最近成功完成一例心臟黏液瘤的開心手術，腫瘤移除後，病人目前術後復原良好。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院最近成功完成一例心臟黏液瘤的開心手術，腫瘤移除後，病人目前術後復原良好。記者黑中亮／攝影

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