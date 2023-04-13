加強查緝加熱菸不得攜入境 海關首季查獲1萬8508條
「菸害防制法」自112年3月22日修正施行後，加熱菸無論是否經衛福部核定通過健康風險評估審查，且不論數量多寡，旅客均不得攜帶入境。財政部關務署表示，今（112）年首季累計查獲毒品611.5公斤、加熱菸1萬8508條。
關務署說明，「菸害防制法」自112年3月22日修正施行後，加熱菸無論是否經衛福部核定通過健康風險評估審查，且不論數量多寡，旅客均不得攜帶入境。
經查獲者，依菸防法第26條規定，可處5萬元以上5百萬元以下罰鍰，並銷毀或退運該菸品，另依菸酒管理法第46條及第57條規定，得處3萬元以上50萬元以下罰鍰，並沒入貨物。
關務署說明，自111年10月13日重新開放國門，海關已強化入境旅客查緝，持續精進X光檢查關員專業，分析相關資訊鎖定高風險旅客加強攔查，截至112年3月31日止，台北關查獲入境旅客違規攜帶加熱式菸品183案，共1萬5290條。
關務署強調，守護邊境、維護國人健康為海關第一要務，各關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行100%X光檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查，呼籲民眾切勿以身試法。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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