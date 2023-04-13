住宿式長照機構4月17日防疫再放寬 訪客無症狀免篩

中央流行疫情指揮中心今天宣布，17日起放寬部分住宿式長照機構防疫措施，訪客無症狀和暴露史不必再篩檢，新進住民、住民外出後返回，若無暴露史和症狀也免篩。

中央流行疫情指揮中心表示，因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨向常態化及穩定可控，17日起調整住宿式長照機構防疫措施。

指揮中心新聞稿指出，訪客管理方面，取消無COVID-19相關症狀且無暴露史的探視者、陪伴者及新進陪住者的篩檢規定。

住民出入管理方面，取消無COVID-19相關症狀且無暴露史新進住民、住民請假外宿返回、由醫院轉入或出院返回機構住民篩檢及隔離強制性規定。住民進入或返回機構時，原則不需COVID-19篩檢，由機構評估是否具有相關症狀或接觸史，並詳實記錄及做必要的處置；如有疑似症狀，建議立即篩檢並就醫評估。

機構出現COVID-19檢驗陽性住民時的管理，檢驗陽性住民於自主健康管理期間，原則上應暫停接受探視、陪伴、新進陪住及請假外出。如符合例外情形，得經機構評估同意，進行必要性探視、陪伴及新進陪住；若需請假外出，得經機構評估同意後外出，緊急狀況不在此限。

此外，與COVID-19檢驗陽性者有密切接觸的住民，可接受探視、陪伴、新進陪住及請假外出。

指揮中心發言人羅一鈞並在疫情記者會上表示，機構定期快篩規定持續到4月30日，下週再檢討。

醫療資源部分，羅一鈞說，昨天在醫療應變組會議中也決議，原本每家有4到8床開設專責加護病房的要求，同步取消，改成依照實際需求開設；但民眾如因重症有需求要住院，院方不能拒絕，衛生局仍要積極調度轄區資源，疾管署也會繼續監測重症醫療需求。