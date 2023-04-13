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大眾運具口罩17日解封 疫情持平漸放寬

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】17日起，只剩醫療與長照機構強制要戴口罩，解封時程不受影響！指揮中心指揮官王必勝13日說，疫情持續處於低點，與連假前的狀況持平。指揮中心發言人羅一鈞表示，上週每日平均新增86例確診，並提供6個月至6歲的兒童接種莫德納次世代疫苗作為第三劑接種。

連假後疫情沒升溫

指揮中心日前公布，4月17日起搭乘公共運輸交通工具以及特定運具，改「建議」戴口罩。王必勝說，僅剩「醫療、長照機構」規定強制佩戴口罩，但仍「建議」有症狀、年長、免疫低下的民眾；或是在人潮擁擠、空氣不流通與公眾運輸，還是能自主佩戴口罩。

指揮中心指出，上週死亡個案中，99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。但綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點，與連假前的狀況持平。

幼兒開放追加劑

羅一鈞說，全國住宿機構定期篩檢的陽性率，也達到新低點。他說，應國內疫情趨向常態化及穩定可控，住宿式長照機構的訪客、住民如果請假外出後，返回住宿機構時，都無需再進行快篩檢測。

他說，依據專家會議的意見，莫德納雙價次世代疫苗可供「滿6個月至未滿6個月的兒童」作為追加劑接種，指揮中心已洽購13萬劑疫苗，預計本週日到貨，最快五月初就能提供接種。羅一鈞強調，目前「幼兒疫苗不開放混打」，如果幼兒曾接種BNT疫苗的話，不能追加接種莫德納雙價次世代疫苗。

羅一鈞說，根據臨床實驗，幼兒接種莫德納雙價次世代疫苗作為追加劑（第三劑）後，輕症的保護力達50.6%，且疫苗副作用大多為輕微且短暫的，包括疲倦、注射部位疼痛等狀況。

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