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打擊售票黃牛 消費者仍盼實名制

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「實名制購票搭配多元退票機制，才能有效打擊黃牛！」立法院13日召開黃牛票修法公聽會，消費者代表賀仲薇表示，文化部修法版本只有以「票面價格」開罰，但黃牛「販售金額」常會遠高於此，應以「販售金額」開罰，並將以實名制購票立法；消基會則呼籲，《社維法》也要同步修正，只要有「謀利意圖」就要開罰。

黃牛罰票價50倍

文化部次長王時思表示，因疫情解封、藝文活動逐漸回溫，同時黃牛現象導致票價飆升，因此修正《文創發展法》，刪除10%轉售的合理利潤規定，並加重罰則至票價10倍到50倍，如用外掛或掃票機器人大量購票，也會有3年以下徒刑、300萬元罰金的處罰，可透過民眾與業者檢舉，對黃牛開罰。

針對購票實名制，王時思說，因為過去有實名制導致購票拖延、大量投訴的狀況，因此目前以輔導業者建立售票平台為主，未來會建立檢舉獎勵機制。屠牛小分隊消費者代表賀仲薇則發言指出，2023年大港開唱、知名樂團「魚丁系」的演唱會很早就採用實名制，效果都還不錯，呼籲文化部還是要立法強制實名制。

用票面價格罰太低

她另外提到，國內售票平台有關退票的定型化契約大多是2A型，需在3天內辦理退票，賀仲薇建議可以三階段實名制搭配4A型退票（按照時間比例）；賀仲薇表示，文化部現在用「票面價格」10到50倍的金額作為黃牛票罰鍰，但黃牛實際的「販售金額」容易高於現行法規，建議以「販售金額」為基數開罰。

世新大學博士候選人褚瑞婷指出，演唱會搶票是很困難的，但除了黃牛外不乏也有搶票能手，願意將搶來的票以原價轉讓，文化部在黃牛票的轉讓與加價販售需要有清楚的定義，另外，在票券交易方面還有「以票換票」的問題，文化部也應該重視。

有謀利意圖就要開罰

消基會副董事長徐則鈺則提醒，文化部雖然在修法中提到，可由主管機關偕同警方查緝黃牛票，但目前法規中若無「轉售」行為，法院不會對黃牛開罰。他呼籲只要有「謀利意圖」就要開罰，同時除了《文創發展法》以外，《社維法》也要同步加重罰則，才能確實遏止黃牛。

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黃牛 實名制 文化部

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