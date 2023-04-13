快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺蛋持續嚴峻！因日夜溫差大 產蛋雞隻數3055萬隻再下降

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。截圖自農委會官網
農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。截圖自農委會官網

農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。

根據農委會公布的資料，洗選場洗選噴印進貨量3069萬顆比之前略多，但洗選噴印的數量再降低1526萬顆持續創新低。

農委會日前表示，雞蛋產銷的亂象沒有洗選蛋，因為外面箱蛋價格一斤破百，比洗選盒裝蛋更貴，這樣的亂象，讓超市、超商量販店的盒裝蛋越來越少。

業者分析，本月進口雞蛋上市後，部分壓制了零售散裝箱蛋的價格飆漲；清明連假五天日消費趨緩，同時餐飲業、小吃攤紛紛改菜單，不一定用蛋，因此零售箱蛋消費略為趨緩，也因此，都會區的消費者會感受超市似乎比較容易買到盒裝蛋，散裝蛋也較不見排隊採買人潮，只是價格依舊維持高檔。

也有雞農表示，缺蛋是事實，目前也沒有雞，主要是因為消費略降，市場疲乏了，並非缺蛋狀況趨緩。

農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。截圖自農委會官網
農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。截圖自農委會官網
農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。截圖自農委會官網
農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。截圖自農委會官網

雞蛋 農委會

延伸閱讀

愛吃蛋的日本也鬧蛋荒！BBC：受禽流感重創 雞蛋成奢侈品

【專家之眼】陳吉仲廉價的眼淚

大陸將對我2455項產品進行貿易壁壘調查 農委會回應了

雞蛋產能續低 農委會：5、6月進口量倍增

相關新聞

台東大學自助餐直逼200元惹議 消保官：消費資訊應公開

台東大學1名女學生昨上網爆料，校內自助餐價格很貴，1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，稱兩要價180元，引發熱議。台東縣消...

56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

世界衛生組織（WHO）示警，中國一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。國內是否需...

影／何時宣布新冠改類、降級？ 王必勝改口「下周」

新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心指揮官王必勝上周曾表示，預計今天說明指揮中心降級或是傳染病改類事宜。但今天外界再次詢問相關...

什麼算黃牛？ 消基會：代購蛋黃酥、醫院代掛號試圖營利都該罰

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

首批幼兒次世代疫苗將到貨 最快五月初開打

幼兒也可以接種次世代疫苗啦！指揮中心發言人羅一鈞表示，現行幼兒接種完基礎劑暫無追加劑可接種。但ACIP專家會議之前便已建議，莫德納次世代疫苗已有很多國家採行針對幼兒接種，因此指揮中心已洽購13萬劑幼兒次世代疫苗，預計本周末到貨，最快5月可提供接種。

住宿機構防疫措施大鬆綁 羅一鈞：沒打疫苗者亦可探視

中央流行疫情指揮中心今公布住宿機構能概況。指揮中心發言人羅一鈞表示，上周機構住民陽性率來到疫情的新低點，僅0.3%，工作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦