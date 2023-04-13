缺蛋持續嚴峻！因日夜溫差大 產蛋雞隻數3055萬隻再下降

農委會最新雞蛋產銷資訊，目前產蛋雞隻數為3055萬隻，比日前好不容易回升的3116隻，再下降，主要是因為前幾天氣溫驟降，日夜溫差大引起，而日產蛋量11萬1500箱(每箱200顆)，生產量和上周持平，缺蛋狀況持續嚴峻。

根據農委會公布的資料，洗選場洗選噴印進貨量3069萬顆比之前略多，但洗選噴印的數量再降低1526萬顆持續創新低。

農委會日前表示，雞蛋產銷的亂象沒有洗選蛋，因為外面箱蛋價格一斤破百，比洗選盒裝蛋更貴，這樣的亂象，讓超市、超商量販店的盒裝蛋越來越少。

業者分析，本月進口雞蛋上市後，部分壓制了零售散裝箱蛋的價格飆漲；清明連假五天日消費趨緩，同時餐飲業、小吃攤紛紛改菜單，不一定用蛋，因此零售箱蛋消費略為趨緩，也因此，都會區的消費者會感受超市似乎比較容易買到盒裝蛋，散裝蛋也較不見排隊採買人潮，只是價格依舊維持高檔。