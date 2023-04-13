首批幼兒次世代疫苗將到貨 最快5月初開打
接種COVID-19疫苗是預防重症、死亡關鍵。指揮中心今天宣布，專家建議6個月大至未滿6歲幼兒可追加接種莫德納次世代疫苗，首批洽購13萬劑，預計本週末到貨，最快5月初開打。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嬰幼兒疫苗接種持續，中央流行疫情指揮中心今天宣布，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於3月22日召開專家會議，建議莫德納幼兒次世代疫苗可提供滿6個月至未滿6歲幼兒作為追加劑接種。
指揮中心說明，使用的莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗為幼兒劑型，將於近日進口國內，並依程序進行檢驗封緘。指揮中心發言人羅一鈞表示，幼兒次世代疫苗間隔3個月可追加接種，目前估計13萬幼兒符合資格。
羅一鈞也提醒，目前未開放混打，即將到貨的莫德納幼兒次世代疫苗，僅限於之前接種莫德納疫苗為基礎劑的幼兒，不適用於接種6個月至5歲嬰幼兒輝瑞疫苗的小朋友。
「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，迎接全面解封、回歸正常生活。指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，3月6日至4月12日累計接種約52.8萬人次，其中包括基礎劑約4.3萬人次、莫德納雙價BA.5次世代疫苗約45.6萬人次。另外6歲以上接種莫德納BA.5次世代疫苗約200.2萬人次。
據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種1萬775人次，截至目前為止累計接種6778萬478人次；接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.7%，第2次追加劑接種率24.4%（65歲以上接種率47.3%）。
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