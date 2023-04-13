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台東大學自助餐直逼200元惹議 消保官：消費資訊應公開

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學1名女學生昨上網爆料，校內自助餐價格很貴，1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，稱兩要價180元，引發熱議。台東縣消保官表示，消費資訊應公開，避免爭議發生。記者尤聰光／翻攝
台東大學1名女學生昨上網爆料，校內自助餐價格很貴，1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，稱兩要價180元，引發熱議。台東縣消保官表示，消費資訊應公開，避免爭議發生。記者尤聰光／翻攝

台東大學1名女學生昨上網爆料，校內自助餐價格很貴，1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，稱兩要價180元，引發熱議。台東縣消保官表示，消費資訊應公開，避免爭議發生。

縣消保官謝錦川說，部分自助餐店計算方式都以自由心證來算錢，用秤重計價看似公正，但若沒能公開標價，消費者最後只能被迫買單，合理與否確實有很大的模糊空間存在。

他舉例說就一般自助餐店點餐，同樣1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，通常大多人認為落價格在90元至120元左右，但秤重180元似乎貴了許多，會不會引起爭議，相信一定會的。

謝錦川強調，業者秤重計價方式雖未違反公平交易，但必須清楚公開消費資訊，每一道菜多少錢，都要標價清楚，讓消費者有選擇要與不要的權利，才符合公平交易的基本原則。

有自助餐業者表示，通常顧客夾菜結算，他們會有一個平均價格，除非有特定食材漲得很多，才會高於平均價格來算，但都會主動告知顧客哪些食材漲價，讓顧客自行決定要不要夾。

另有自助餐同業透露說，像他們算錢是有分的，通常熱門時段中午11點至1點、晚上5點至7點，價格是一般行情價，冷門時段下午1點過後及晚上7點過後，則低於行情價，每一家計算都不同，但不會落差太大。

消保官 均價 台東

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