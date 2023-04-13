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近一週中重症平均日增86例、17死 口罩4/17再鬆綁

中央社／ 台北13日電

指揮中心今天公布，4月8日至13日平均每天新增86例、17人死亡，與前一週相比呈現持平狀況，評估清明連假後疫情仍在低點，不影響4月17日口罩再鬆綁。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，3月29日起不再每天提供確診及死亡統計數，改成以週為單位，分析疫情監測5指標，於每週一次的中央流行疫情指揮中心例行記者會說明。

指揮中心今天公布，據統計，4月8日至13日中重症及併發症每天平均病例數86例、平均新增死亡17例。指揮中心發言人羅一鈞表示，與前一週每天平均新增84例、15例相比仍呈現持平趨勢，評估清明連假後疫情仍在低點，不影響4月17日口罩鬆綁。

至於每週境外移入及本士Omicron變異株監測結果，羅一鈞說，近4週監測總計，本士主流病毒株仍為BA.2.75、占66%，其次為XBB、占15%及BQ.1、占10%，仍須持續密切觀察。

此外，至於每週例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，採檢陽性率部分，機構住民陽性率再創新低，由0.5%下降至0.3%。

隨著走向與病毒共存，國內去年12月1日實施第1階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定，今年2月20日更進一步放寬，僅指定場所強制戴口罩，而這項規定也將在4月17日再鬆綁，未來只有醫療照護機構、救護車這2場域仍須按規定全程佩戴。

疫情 口罩

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