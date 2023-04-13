56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

世界衛生組織（WHO）示警，中國一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。國內是否需要留意該禽流感疫情？衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，目前依照資料觀察是禽傳人的疾病，人傳人疫情尚未傳出，建議國人出國避免接觸禽鳥類，減少染疫重症風險。

H3N8禽流感在全球已有3起事件，中國此次為首例死亡個案。羅一鈞表示，全球3例均為中國通報個案，均與禽類接觸有關，尚無人傳人案例。台灣去年也將廣東省提升旅遊疫情警示到第二級，應採取加強防護措施。

在染疫預防上，羅一鈞說，目前資料顯示染疫與「禽類接觸史」有關，目前仍是禽傳人，尚未看到人傳人或家庭社區群聚情形，從疫調、病毒序列分析，人傳人機率偏低，目前將密切監測但仍未到提高疫情警戒程度。

羅一鈞指出，去年兩度提高中國相關省份的禽流感疫情警戒，除了H3N8以外，仍有許多新型流感，建議國人到中國、柬埔寨等地，應避免接觸禽鳥，到市場也避免接觸活禽，若有症狀盡快就醫，減少染疫後重症風險。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；如出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。