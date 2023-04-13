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56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右為指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、指揮中心發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右為指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、指揮中心發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

世界衛生組織（WHO）示警，中國一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。國內是否需要留意該禽流感疫情？衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，目前依照資料觀察是禽傳人的疾病，人傳人疫情尚未傳出，建議國人出國避免接觸禽鳥類，減少染疫重症風險。

H3N8禽流感在全球已有3起事件，中國此次為首例死亡個案。羅一鈞表示，全球3例均為中國通報個案，均與禽類接觸有關，尚無人傳人案例。台灣去年也將廣東省提升旅遊疫情警示到第二級，應採取加強防護措施。

在染疫預防上，羅一鈞說，目前資料顯示染疫與「禽類接觸史」有關，目前仍是禽傳人，尚未看到人傳人或家庭社區群聚情形，從疫調、病毒序列分析，人傳人機率偏低，目前將密切監測但仍未到提高疫情警戒程度。

羅一鈞指出，去年兩度提高中國相關省份的禽流感疫情警戒，除了H3N8以外，仍有許多新型流感，建議國人到中國、柬埔寨等地，應避免接觸禽鳥，到市場也避免接觸活禽，若有症狀盡快就醫，減少染疫後重症風險。

返國入境時如出現發燒或類似流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員；如出現疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/），或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

禽流感 疫情 羅一鈞

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