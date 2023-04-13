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首批幼兒次世代疫苗將到貨 最快五月初開打

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北即時報導
指揮中心宣布幼兒也可以接種次世代疫苗。圖╱指揮中心提供
指揮中心宣布幼兒也可以接種次世代疫苗。圖╱指揮中心提供

幼兒也可以接種次世代疫苗啦！指揮中心發言人羅一鈞表示，現行幼兒接種完基礎劑暫無追加劑可接種。但ACIP專家會議之前便已建議，莫德納次世代疫苗已有很多國家採行針對幼兒接種，因此指揮中心已洽購13萬劑幼兒次世代疫苗，預計本周末到貨，最快5月可提供接種。

羅一鈞表示，莫德納幼兒次世代疫苗可提供滿6個月至未滿6歲幼兒作為追加劑接種；次世代幼兒疫苗間隔三個月可追加接種，目前估計13萬幼兒符合資格。

羅一鈞也提醒，由於目前未開放混打，即將到貨的莫德納幼兒疫苗，僅限於之前接種莫德納疫苗為基礎劑的幼兒，不適用於滿6個月至未滿5歲以BNT輝瑞幼兒劑型疫苗者。至於接種BNT輝瑞幼兒劑型疫苗者，建議打三劑基礎劑就可以了。

針對目前「疫苗加一」接種活動，社區防疫組組長莊人祥表示，3月6日至4月12日累計接種約52.8萬人次，其中包括基礎劑約4.3萬人次、莫德納雙價BA.5次世代疫苗約45.6萬人次。另外6歲以上接種莫德納BA.5次世代疫苗約200.2萬人次。

中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、指揮中心發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、指揮中心發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

次世代疫苗 莫德納疫苗 羅一鈞

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