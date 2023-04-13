首批幼兒次世代疫苗將到貨 最快五月初開打

幼兒也可以接種次世代疫苗啦！指揮中心發言人羅一鈞表示，現行幼兒接種完基礎劑暫無追加劑可接種。但ACIP專家會議之前便已建議，莫德納次世代疫苗已有很多國家採行針對幼兒接種，因此指揮中心已洽購13萬劑幼兒次世代疫苗，預計本周末到貨，最快5月可提供接種。

羅一鈞表示，莫德納幼兒次世代疫苗可提供滿6個月至未滿6歲幼兒作為追加劑接種；次世代幼兒疫苗間隔三個月可追加接種，目前估計13萬幼兒符合資格。

羅一鈞也提醒，由於目前未開放混打，即將到貨的莫德納幼兒疫苗，僅限於之前接種莫德納疫苗為基礎劑的幼兒，不適用於滿6個月至未滿5歲以BNT輝瑞幼兒劑型疫苗者。至於接種BNT輝瑞幼兒劑型疫苗者，建議打三劑基礎劑就可以了。