連假後一周平均日增85例新冠重症 羅一鈞：疫情持平

國內新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約86人、死亡平均日增17人，疫情持平。另本土病例病毒定序仍以BA.2.75變異株居冠，占63％。

指揮中心發言人羅一鈞表示，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均新增人數84人，略增為平均日增約86人；死亡人數則從平均日增15人，略增至每日新增17人；疫情仍處低點，未見清明連假後上升的情形，將不影響4月17日口罩新制上路的規劃。

死亡個案中99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點，也與連假前疫情狀況持平。

上周新增檢出36例確定病例，包括24例本土個案、12例境外移入個案。本土分別為15例BA.2.75、4例BA.5、2例BF.7、2例XBB (均非XBB.1.5)、1例BQ.1；另12例境外移入分別為9例BA.2.75、3例XBB (含2例XBB.1.5)。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 ，占66%，其次為XBB、占15%及BQ.1、占10%，須持續密切觀察。 WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，民眾可參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥。