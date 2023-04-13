快訊

賣88名國人給柬埔寨詐欺集團 「角頭」臨演李振豪判刑18年

馬英九又要出訪！本月24日赴希臘演講 聚焦「台灣會變成下一個烏克蘭嗎」

音樂人李坤城逝世：作家回顧他的音樂遺產竟也有「爭議」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假後一周平均日增85例新冠重症 羅一鈞：疫情持平

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心4月13日14:00記者會出席名單由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、指揮中心發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心4月13日14:00記者會出席名單由左到右指揮中心社區防疫組組長莊人祥、指揮中心指揮官王必勝、指揮中心發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

國內新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約86人、死亡平均日增17人，疫情持平。另本土病例病毒定序仍以BA.2.75變異株居冠，占63％。

指揮中心發言人羅一鈞表示，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均新增人數84人，略增為平均日增約86人；死亡人數則從平均日增15人，略增至每日新增17人；疫情仍處低點，未見清明連假後上升的情形，將不影響4月17日口罩新制上路的規劃。

死亡個案中99%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點，也與連假前疫情狀況持平。

上周新增檢出36例確定病例，包括24例本土個案、12例境外移入個案。本土分別為15例BA.2.75、4例BA.5、2例BF.7、2例XBB (均非XBB.1.5)、1例BQ.1；另12例境外移入分別為9例BA.2.75、3例XBB (含2例XBB.1.5)。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 ，占66%，其次為XBB、占15%及BQ.1、占10%，須持續密切觀察。 WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，民眾可參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥。

另應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身及他人健康。

圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供
圖╱指揮中心提供

次世代疫苗 BA 疫情

延伸閱讀

陸首現人染H3N8禽流感死亡 羅一鈞：已提升旅遊警示

猴痘疫苗開放登記兩天 名額剩不到萬名

影／捐血測新冠血清抗體 羅一鈞：採「利用前告知」合乎規定

捐血測血清未過倫理審查？ 羅一鈞：常規監測非研究計畫、依法行政

相關新聞

56歲廣東女染H3N8禽流感亡 羅一鈞提醒：出國避碰禽鳥

世界衛生組織（WHO）示警，中國一名56歲女性感染H3N8禽流感，今年3月3日因重症肺炎住院，並於16日去世。國內是否需...

何時宣布新冠改類、降級？ 王必勝改口「下周」

新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心指揮官王必勝上周曾表示，預計今天說明指揮中心降級或是傳染病改類事宜。但今天外界再次詢問相關...

什麼算黃牛？ 消基會：代購蛋黃酥、醫院代掛號試圖營利都該罰

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

首批幼兒次世代疫苗將到貨 最快五月初開打

幼兒也可以接種次世代疫苗啦！指揮中心發言人羅一鈞表示，現行幼兒接種完基礎劑暫無追加劑可接種。但ACIP專家會議之前便已建...

住宿機構防疫措施大鬆綁 羅一鈞：沒打疫苗者亦可探視

中央流行疫情指揮中心今公布住宿機構能概況。指揮中心發言人羅一鈞表示，上周機構住民陽性率來到疫情的新低點，僅0.3%，工作...

連假後一周平均日增85例新冠重症 羅一鈞：疫情持平

國內新冠肺炎疫情持續趨緩，指揮中心最新統計，近一周染疫後致中重症及併發症者每天平均約86人、死亡平均日增17人，疫情持平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦