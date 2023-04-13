血癌治療幹細胞99%在國內配對！血液醫曝「全由1單位聯絡捐贈者」

劉姓男網友的孩子2021年罹患血癌，幸運得到恩人捐贈周邊血，不過2年後孩子血癌復發，醫師建議家人到國外尋求嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T）治療，他已連絡上上海交大，但在台灣的另2名捐贈者皆不便捐贈，他急尋當年捐贈恩人，希望能再次捐獻淋巴球，引起2500多名網友轉發。專家表示，若當初捐贈幹細胞有留存，血癌復發時可以回輸淋巴球，若無，則需管理骨髓資料庫的慈濟來向捐贈者詢問意願。

血液腫瘤專家、台大醫院檢驗醫學部主治醫師林建嶔表示，有意願捐贈周邊血幹細胞的捐贈者，通常符合年輕、身體健康等條件，事前完成健康檢查，後續收到慈濟通知與病人配對上時，即可進行周邊血捐贈。大多可以成功捐贈細胞，且一般來說，捐出的細胞通常會超出目標量，因此多出來的幹細胞、淋巴球，會將它冷凍留存以備不時之需，例如未來受贈者癌症復發時，有可能需要回輸細胞。

林建嶔表示，捐贈者所捐贈的周邊血液中，通常可以收集到幹細胞、淋巴球，而幹細胞數量較少、淋巴球較多。如果血癌患者經過幹細胞移植後痊癒，隔一段時間癌細胞又復發，且屬於早期復發者，可採用淋巴球回輸（DLI），回輸當初捐贈者留下的淋巴球，誘發患者的免疫反應，有機會將癌細胞殺死；若非早期復發，癌細胞生長較多情況下，回輸淋巴球恐於事無補，這時會改補充過去留存下來的幹細胞。

台灣骨髓資料庫於1993年成立，衛福部委由慈濟醫院建立及運作，林建嶔表示，在台灣僅10至20%的受贈者，會需要使用原本捐贈者留下的幹細胞、淋巴球，若當初沒有多餘留存，就需要由慈濟跟原捐贈者聯繫、詢問或鼓勵再次捐贈，並不允許讓醫院、病人直接與捐贈者聯繫，避免給捐贈者壓力，因捐贈者可能因懷孕、身體因素、個人考量等，不一定會同意再次捐贈。

林建嶔表示，血液配對需考量人種、血統，台灣較多是閩南、客家、平埔族族群，如果是非親屬要找幹細胞配對，有99%機率是在慈濟骨髓庫配對到。若原捐贈者無意願，台灣又沒有其他可捐贈者，可轉往尋求大陸中華骨髓庫尋找，而大陸中華雖然省份多但血統不一，台灣人要在中華骨髓庫配對成功機率不高，除非是祖先曾為大陸人才有機會。