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觀光局改制首長增任政務官 立委憂缺專業、看顏色用人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，觀光業務很多變化，開放政務官是代表用人可以更彈性。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，觀光業務很多變化，開放政務官是代表用人可以更彈性。記者周湘芸／攝影

立法院司法及法制委員會今審查交通部組織法修正草案，其中，觀光局改制為觀光署後，首長將增加政務官任用的雙軌制。立委認為，政務官不熟悉業務，缺乏專業，可能導致看「顏色」用人、淪為酬庸，要求全案保留送朝野協商。交通部長王國材表示，觀光業務很多變化，開放政務官是代表用人可以更彈性，如果有優秀文官一定會優先徵詢。

交通部觀光局長現由事務官擔任，升格觀光署後，首長將增加政務官任用雙軌制，但觀光業務多元，各領域人才都有機會爭取擔任觀光署長。立委曾銘宗今於委員會表示，過去觀光局長是事務官，從底層上來都有歷練，在業務上有專業，若改為任用政務官擔心用人看「顏色」、缺乏專業，反而淪為酬庸，且政務館來來去去對執行業務不見得好，更對民進黨用人沒有信心，要求全案保留送朝野協商。

立委陳椒華也說，業界人才或許在某方面很傑出，但擔任署長要有經驗、對業務熟悉，外行不見得適當。觀光局現有事務官表現很好，未來署長若派一個對觀光署業務不熟悉的人才不見得適任，若真有業界傑出人才也能從副署長做起。立委賴香伶也說，從業界來的人才對於公務體制熟悉需要很多時間，擔心在管理上會不知分際，若任用政務官的門一開，擔心「請神容易送神難」。

立委邱顯智則說，觀光署長開放任用政務官，等同能讓業界優秀人才不受拘束，觀光業務相當多元，過去未必所屬官員都具有相關長才，未來若能任有國際經驗的人才，對觀光會有所助益。

立委林俊憲也說，開放任用政務官是希望用人彈性，民主政治是責任政治，政府不會故意派一個不會做事的人。像體育署現規定要事務官，用人就很侷限。觀光事業非常多元，公務體系要找出有實務經驗可能很難，會發生弊案就會發生，跟政務官、事務官無關。

王國材表示，觀光業務很多變化，產業界有很多優秀人才，署長也能是現任文官轉正，開放政務官是代表用人可以更彈性，像現在交通部2個政務次長胡湘麟、陳彥伯都是常務文官上來的，如果有優秀文官一定會先找，找不到才找外面的。

交通部長 觀光局 王國材

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