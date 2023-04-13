新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

口罩解禁，新冠降級改類的日子也不遠了。中央流行疫情指揮中心上周宣布自4月17日起，除了「醫療照護機構及救護車」得規定戴口罩外；其餘場所則由民眾自主決定戴口罩。另預計今天下午宣布指揮中心降級或是傳染病改類事宜，新冠肺炎有望從第五類傳染病改為第四類的詳細時間點等。

新冠肺炎自2019年年底出現，席捲全世界。國內在2020年1月15日，將此命名為「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治。

另針對新冠肺炎一開始僅是由衛福部疾管署成立應變小組因應，為了加強跨部會聯繫，2020年1月20日報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」並以三級開設；隨著疫情不斷升溫，指揮中心也不斷升級，2020年1月23日宣布提升為二級開設；2月27日則宣布提升到最高等的級一級開設。

事實上國內過去也曾多次一級開設指揮中心，包括登革熱、H7N9、狂犬病、茲卡病毒等，但過去一級指揮中心成立多由行政院長擔任指揮官，這次疫情則是由前行政院長蘇貞昌指定前衛福部長陳時中擔任指揮官一職。直到2022年7月15日因陳時中辭去衛福部長，改由衛福部次長王必勝接任。因此若宣布降級未解散，實質上應無差異；若是宣布解散，則恐影響「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的適用與否。

但指揮中心是否會解編或降級，指揮中心已給行政院建議，但屬行政院的權責，將由行政院決定。

至於傳染病改類則將依據新冠肺炎特性歸類至適合的傳染病類別，不再以最嚴格的防疫手段對待。例如若改為第四類，通報時限將從原本一律24小時內通報視情況放寬等。