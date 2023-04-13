空汙自救術！ 專家建議總量管制應更積極 空汙費不能繳費了事

國內中南部空氣品質經常不佳，如何做好防護裝備受到民眾關切，醫師、專家昨晚在台南社大「空汙自救術」課程，分享意見並教導抗空汙，建議政府應在耗能與汙染物總量管制有更積極的作為。

台南社區大學副研究員林政翰說，針對空汙開了5堂「空汙自救術」免費推廣課程，供中南部民眾線上參與，從正確判讀空汙資訊、對健康的危害、如何行動來自我防護，等不同面向邀請各領域專家來分享。昨晚是最後一堂，邀請地球公民基金會副執行長王敏玲建、彰化基督教兒童醫院兒童腎臟科主任錢建文、台南市空汙防護自救會召集人陳建大明分享及教導抗空汙。

王敏玲建議民眾外出前應多看空品預報來做好防護準備，特別提醒要小心空氣品質為普通的黃燈，因為空氣指標的顯示是公式平均過的，所以黃燈不代表沒有危害，PM2.5小時值超過每立方公尺25微克以上就要注意，世界衛生組織最新的指引是建議日均值在15微克以內。

錢建文說，由於PM2.5小到可以透過肺泡進入到微血管，所以會透過微血管對全身造成危害，特別是增高腦中風及心血管疾病的風險，而國際癌症研究機構(IARC)也早在2013年將PM2.5列為一級致癌物質。

錢建文強調，除了戴口罩、少外出、開空氣清淨機等自我防護措施，從政策端源頭減量才是空汙的治本解方。國內電價低廉導致人均用電亞洲第一，更有大量的高汙染高耗能的褐色產業如石化及鋼鐵產業，政府應在耗能與汙染物總量管制有更積極的作為。

王敏玲也認為目前要調漲的空汙費率仍然過低，這會讓廠商完全沒有經濟誘因，淪為繳費了事，空汙費應提高，促使廠商研發新技術與設備製程來降低汙染。

台南市空汙防護自救會召集人陳建大明分享自己親身經歷，原本全家住台南，因孩子有氣喘，才舉家搬遷到台東，作為父親非常心痛，因而開始關心空汙，目前台南的PM2.5年均值離世界衛生組織所建議對健康低風險的濃度每立方公尺5微克還很遠，希望透過此課程讓更多人來關心及監督政府。