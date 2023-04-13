「伊莉莎白女王」郵輪首航花蓮 1800名歐美客訪花景點

花蓮今天迎來國際高端郵輪「伊莉莎白女王」號首航花蓮，約1887位歐美旅客到縣內知名景點觀光，為花蓮帶來旅遊人潮。花蓮港務分公司統計，今年到花蓮港的郵輪預計至少有9艘，可帶來1.8萬名遊客。

花蓮港是國內第3大郵輪靠泊港口，4月已有3艘郵輪選擇停靠花蓮，今天「伊莉莎白女王」號首航，郵輪噸數達9萬噸，從菲律賓馬尼拉來台首港即停靠花蓮，同時是該艘高端郵輪史上首次停靠花蓮港。

花蓮縣政府協調觀光大使志工，於花蓮港遊客接待處，以英文等語言為郵輪旅客提供旅遊諮詢服務，讓旅客下船後順利前往市區及周遭景點旅遊。

旅行社安排提供郵輪旅客3個岸上觀光行程，可前往花蓮市區參觀廟宇、松園別館及文創園區，也可到太魯閣國家公園欣賞風景，除了付費套裝遊程外，其他自由行遊客則可搭乘接駁巴士，至花蓮市區自行遊覽。

接駁巴士大約從早上8點至下午3點半間於花蓮港區與市區中山路、重慶路交叉口來回接駁旅客，為東大門夜市、金三角商圈及文創園區等周邊店家帶來商機，店家也提前準備迎接遊客至店內採購消費。