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黃牛法下周火速進立院 擬設獎金鼓勵消費者自己抓黃牛

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
針對各方代表擔心黃牛票執法成效，文化部承諾研擬檢舉獎勵的制度，希望在修法時納入檢舉獎金。圖為BLACKPINK高雄演唱會引爆黃牛票爭議，警方到現場了解狀況。本報資料照片
針對各方代表擔心黃牛票執法成效，文化部承諾研擬檢舉獎勵的制度，希望在修法時納入檢舉獎金。圖為BLACKPINK高雄演唱會引爆黃牛票爭議，警方到現場了解狀況。本報資料照片

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐，並火速於下周三送立院教委會審查。教委會今天召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為精進方向」公聽會，針對各方代表擔心黃牛票執法成效、能不能落實等問題，文化部今天承諾，將研擬檢舉獎勵的制度，希望修法時納入檢舉獎金。

文化部政務次長王時思表示，文化部決定針對檢舉獎勵的制度進行研擬，希望在這一次的修法納入檢舉獎金。鼓勵大家從各個管道，不管是業界從購票平台後台看到的資訊，或者是消費者在購票過程中自己抓到黃牛，透過對檢舉的鼓勵更有效遏止黃牛。如此警方也可以更快速獲取取證的內容資料。

文化部 黃牛票 行政院

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