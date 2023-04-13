快訊

台中高中霸凌憾事…校長記大過拔除職務、前學務主任送教評會 校方這麼說

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

陸射火箭路透卻報「禁航區」 恐有人放話操作認知戰？

宜蘭市農會與水里農會合辦春之脆梅DIY 加開600人報名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙、市農會總幹事謝立賢與市長陳美玲等人，與婆婆媽媽共同製作醃漬脆梅。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙、市農會總幹事謝立賢與市長陳美玲等人，與婆婆媽媽共同製作醃漬脆梅。記者戴永華／攝影

宜蘭市農會與南投縣水里鄉農會合辦的「春之脆梅DIY雪山米促銷」活動，每年都吸引大批民眾報名，首場活動於今天展開，邀請縣長林姿妙、市長陳美玲等人到場與大家一起製作，讓每個人拍開心抱回3台斤的醃漬脆梅與家人品嘗美味。

最近正是梅子的生產季節，由於宜蘭產種梅子並不多，市農會與南投縣水里鄉農會合辦「梅夢成真」，由水里鄉農會提供梅子並指導教學製作，藉由農產交流擴大行銷市場。

市農會表示，春之脆梅DIY今年邁入第七年，每年都廣受好評，報名秒殺，今年增加開放四場次共600個名額，每場次150人參加，以前報名費用350元，今年只要200元，除了脆梅DIY之外，還送一包1.5公斤的雪山米。

市長陳美玲鼓勵大家多吃梅子，清爽美味，而且鹼性食物對於人體健康有幫助；市農會總幹事謝立賢促銷雪山米，現在小家庭吃不多，必須吃好米，市農會的雪山米品質有保證。

水里鄉農會表示，醃漬脆梅是最淳樸、最能保留梅子風味的的傳統製法，適合大小親子互動DIY，製作流程包括用鹽巴殺青、拍裂、泡鹽水、漂清水、脫水、泡糖、再泡糖，煮熟浸漬後放冰箱，一、兩天即可食用。

醃漬脆梅是最淳樸、最能保留梅子風味的的傳統製法，吸引大批民眾報名參加DIY製作。記者戴永華／攝影
醃漬脆梅是最淳樸、最能保留梅子風味的的傳統製法，吸引大批民眾報名參加DIY製作。記者戴永華／攝影
醃漬脆梅是最淳樸、最能保留梅子風味的的傳統製法，吸引大批民眾報名參加DIY製作。記者戴永華／攝影
醃漬脆梅是最淳樸、最能保留梅子風味的的傳統製法，吸引大批民眾報名參加DIY製作。記者戴永華／攝影

農會 雪山 DIY

延伸閱讀

藍綠兩市長聯手行銷台南鳳梨 84噸中午就搶購一空

南市綠委初選雙妹再戰 郭貞惠嗆賴惠員濫用行政資源

美術館人行廊道與車輛交織 民怨：這算是什麼廊道

宜蘭市立幼兒園慈幼周本周末登場 推親子活動

相關新聞

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

口罩解禁，新冠降級改類的日子也不遠了。中央流行疫情指揮中心上周宣布自4月17日起，除了「醫療照護機構及救護車」得規定戴口...

什麼算黃牛？ 消基會：代購蛋黃酥、醫院代掛號試圖營利都該罰

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

「粉絲黃牛」經濟發燒 業者：不小心人人都可能變黃牛

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

黃牛法下周火速進立院 擬設獎金鼓勵消費者自己抓黃牛

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐，並火速於下周三送立院教委會審...

借鏡日本福知山線事故經驗 太魯閣事故家屬15日赴日交流取經

太魯閣事故屆滿2年，借鏡2005年日本福知山線事故經驗，10多名太魯閣家屬組成的「太魯閣的眼淚」，化悲傷為力量，走上倡議...

高端能靠公費流感、自費腸病毒疫苗再起？專家這樣分析

本月初士林地檢署起訴食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧涉嫌洩露訊息給其妻，台大醫院影像醫學部主治醫師施庭芳，買賣2張高端股票獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦