宜蘭市農會與水里農會合辦春之脆梅DIY 加開600人報名

宜蘭市農會與南投縣水里鄉農會合辦的「春之脆梅DIY、雪山米促銷」活動，每年都吸引大批民眾報名，首場活動於今天展開，邀請縣長林姿妙、市長陳美玲等人到場與大家一起製作，讓每個人拍開心抱回3台斤的醃漬脆梅與家人品嘗美味。

最近正是梅子的生產季節，由於宜蘭產種梅子並不多，市農會與南投縣水里鄉農會合辦「梅夢成真」，由水里鄉農會提供梅子並指導教學製作，藉由農產交流擴大行銷市場。

市農會表示，春之脆梅DIY今年邁入第七年，每年都廣受好評，報名秒殺，今年增加開放四場次共600個名額，每場次150人參加，以前報名費用350元，今年只要200元，除了脆梅DIY之外，還送一包1.5公斤的雪山米。

市長陳美玲鼓勵大家多吃梅子，清爽美味，而且鹼性食物對於人體健康有幫助；市農會總幹事謝立賢促銷雪山米，現在小家庭吃不多，必須吃好米，市農會的雪山米品質有保證。