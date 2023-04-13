立院初審通過交通部組改草案 王國材：助攻觀光立國

交通部推動組織改革，交通部長王國材表示，觀光局、氣象局未來分別升格觀光署、氣象署後，是組改的重中之重，有助固定員額編制，助攻「觀光立國」，以及強化氣象預報、氣候變遷掌握業務能量，且對交通、農業、環保等單位，都有利相關政策規畫。

立院司法及法制委員會今初審通過「交通部組織法修正草案」等案，部分條文保留送朝野協商。王國材會後受訪表示，本次修正草案2011年開始草擬，今天在司委會初步通過，對交通部內各項業務推動，是極為有力的支持。

談到組改重點，他說，觀光署、氣象署成立是重中之重；「觀光立國」在全世界都是重要的事，觀光局升級觀光署後，對位階用人有很大助益，未來駐外單位就有固定編制人員，專注觀光業務。至於氣象署，強化氣象預報、氣候變遷業務職掌，除了交通之外，對農業、環保等單位，都有利規畫相關政策。

王國材說，交通部內有不少任務編組單位，包括道安委員會、交管小組等，但任務編組是從別的單位調過來，現在全部法制化，成為正式組織，人員就有良好的升遷機會。

王國材指出，組改後，陸海空都有相關調整，對建設、管理與監理，新的組織架構都會再往前邁進。

媒體詢問組改後除了員額之外，預算是否也擴大編制？他說，觀光署、氣象署員額編制都有增加，部分人員從約聘僱變成正式員工，也更有升遷管道，其他資源則會在年度預算爭取。