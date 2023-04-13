快訊

台中高中霸凌憾事…校長記大過拔除職務、前學務主任送教評會 校方這麼說

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

陸射火箭路透卻報「禁航區」 恐有人放話操作認知戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院初審通過交通部組改草案 王國材：助攻觀光立國

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
交通部長王國材說，推動觀光局、氣象局升格觀光署、氣象署，是組改的重中之重。記者周彥妤／攝影
交通部長王國材說，推動觀光局、氣象局升格觀光署、氣象署，是組改的重中之重。記者周彥妤／攝影

交通部推動組織改革，交通部長王國材表示，觀光局、氣象局未來分別升格觀光署、氣象署後，是組改的重中之重，有助固定員額編制，助攻「觀光立國」，以及強化氣象預報、氣候變遷掌握業務能量，且對交通、農業、環保等單位，都有利相關政策規畫。

立院司法及法制委員會今初審通過「交通部組織法修正草案」等案，部分條文保留送朝野協商。王國材會後受訪表示，本次修正草案2011年開始草擬，今天在司委會初步通過，對交通部內各項業務推動，是極為有力的支持。

談到組改重點，他說，觀光署、氣象署成立是重中之重；「觀光立國」在全世界都是重要的事，觀光局升級觀光署後，對位階用人有很大助益，未來駐外單位就有固定編制人員，專注觀光業務。至於氣象署，強化氣象預報、氣候變遷業務職掌，除了交通之外，對農業、環保等單位，都有利規畫相關政策。

王國材說，交通部內有不少任務編組單位，包括道安委員會、交管小組等，但任務編組是從別的單位調過來，現在全部法制化，成為正式組織，人員就有良好的升遷機會。

王國材指出，組改後，陸海空都有相關調整，對建設、管理與監理，新的組織架構都會再往前邁進。

媒體詢問組改後除了員額之外，預算是否也擴大編制？他說，觀光署、氣象署員額編制都有增加，部分人員從約聘僱變成正式員工，也更有升遷管道，其他資源則會在年度預算爭取。

交通部長 王國材 觀光局

延伸閱讀

談國五雪隧塞車 王國材：替代道路應該是台62線

攸關大里與太平交通 王國材宣布台74線十九甲匝道年底動工

解決飯店缺工！王國材：每人補助5千元 促業者高薪聘僱人才

交通部長說過桃園捷運綠線118年分段通車？市府反駁回應了

相關新聞

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

口罩解禁，新冠降級改類的日子也不遠了。中央流行疫情指揮中心上周宣布自4月17日起，除了「醫療照護機構及救護車」得規定戴口...

什麼算黃牛？ 消基會：代購蛋黃酥、醫院代掛號試圖營利都該罰

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

「粉絲黃牛」經濟發燒 業者：不小心人人都可能變黃牛

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

黃牛法下周火速進立院 擬設獎金鼓勵消費者自己抓黃牛

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐，並火速於下周三送立院教委會審...

借鏡日本福知山線事故經驗 太魯閣事故家屬15日赴日交流取經

太魯閣事故屆滿2年，借鏡2005年日本福知山線事故經驗，10多名太魯閣家屬組成的「太魯閣的眼淚」，化悲傷為力量，走上倡議...

高端能靠公費流感、自費腸病毒疫苗再起？專家這樣分析

本月初士林地檢署起訴食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧涉嫌洩露訊息給其妻，台大醫院影像醫學部主治醫師施庭芳，買賣2張高端股票獲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦