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深化南向 長庚赴馬舉辦醫學研討會並與馬來亞大學交流

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
圖說: 長庚醫院與馬來亞大學交流晚宴，積極促成國際醫療合作，左起為馬來亞大學國際處副主任Prof. Kiew Lik Voon、馬來亞大學醫學院副院長Prof. Ong Teng Aik、馬來亞大學醫學院院長 Prof. April Camilla Roslani、林口長庚副院長馮思中、長庚整形外科授羅綸洲與馬來亞大學國際處主任Prof. Vairavan。圖／長庚醫院提供
圖說: 長庚醫院與馬來亞大學交流晚宴，積極促成國際醫療合作，左起為馬來亞大學國際處副主任Prof. Kiew Lik Voon、馬來亞大學醫學院副院長Prof. Ong Teng Aik、馬來亞大學醫學院院長 Prof. April Camilla Roslani、林口長庚副院長馮思中、長庚整形外科授羅綸洲與馬來亞大學國際處主任Prof. Vairavan。圖／長庚醫院提供

長庚醫院積極深化新南向合作，疫情解封之後，開始進行深度交流。林口長庚醫院副院長馮思中於４月2日至5日率團出訪新馬，走訪新加坡馬來西亞新山與首都吉隆坡，主要成員還包括整形外科教授羅綸洲和放射腫瘤科醫師葉永堅，並邀請國際醫療服務組織Operation Smile（微笑行動）代表同行，協助尋找更多國際醫療援助合作機會。

長庚醫院也與HMI Groups（新康集團）合辦醫學研討會，由馮思中分享「泌尿系癌症精準醫療的現況」、葉永堅談「透過質子治療推進癌症治療」、羅綸洲以「唇顎裂患者的外科治療方案」提供台灣經驗。中研院魏福全也透過線上連線，與馬來西亞醫療專家分享「打造長庚國際微整外服務、教育和研究中心」經驗，現場提問踴躍，獲專家熱烈回響。

馬來亞大學在2022年QS世界大學排名位居全球第65位，是馬來西亞排名最高的高等公立學府；而新康集團總部位於新加坡，於馬來西亞擁有兩家醫院，過去20年為新加坡、馬來西亞和印尼病人提供醫療服務，兩家皆為馬來西亞具有指標性的醫療機構。長庚醫院自2019年與兩機構簽訂合作備忘錄，過去四年藉由線上方式維繫交流，此次是疫情解封後首次面對面實體交流 。

訪馬第四天，長庚醫院代表前往吉隆坡，拜訪馬來西亞最大的公立醫院Hospital Kuala Lumpur（吉隆坡醫院）及由馬來西亞華人創立之Universiti Tunku Abdul Rahman（拉曼大學）。

馮思中表示，這次收穫豐碩，更敲定今年11月馬來亞大學代表來台回訪長庚醫院，持續拓展雙方合作。長庚自2019年始深耕馬來西亞，希望能在現有新南向合作基礎上進一步擴展至周邊國家，進而推動台灣在東南亞國家國際醫療領域的發展，通過在臨床研究、醫學教育、遠距醫療、國際醫療轉介、國際醫療援助等領域合作，讓台灣的醫療水準和品質展現於國際舞臺上。

長庚醫院與馬來亞大學合辦研討會，由中研院魏福全院士線上分享「打造長庚國際微整外服務、教育和研究中心」經驗，現場提問踴躍反應熱烈。</p><!--5--><p> </p><p> 圖／長庚醫院提供
長庚醫院與馬來亞大學合辦研討會，由中研院魏福全院士線上分享「打造長庚國際微整外服務、教育和研究中心」經驗，現場提問踴躍反應熱烈。

圖／長庚醫院提供

長庚醫院與HMI Groups（新康集團）合辦醫學研討會，圖為長庚醫院整形外科教授羅綸洲（前排左二） 、林口長庚副院長馮思中（前排左三） 、新康集團立康醫院執行長楊美力（前排中）、新康集團顧問張明永教授（前排右三） 、馬來西亞新山慈恩醫院院長蕭光麟院長／拿督（前排右二） 及新康集團代表合影。</p><!--8--><p> </p><p> 圖／長庚醫院提供
長庚醫院與HMI Groups（新康集團）合辦醫學研討會，圖為長庚醫院整形外科教授羅綸洲（前排左二） 、林口長庚副院長馮思中（前排左三） 、新康集團立康醫院執行長楊美力（前排中）、新康集團顧問張明永教授（前排右三） 、馬來西亞新山慈恩醫院院長蕭光麟院長／拿督（前排右二） 及新康集團代表合影。

圖／長庚醫院提供

馬來西亞 長庚 新加坡

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