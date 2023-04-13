還在用實體健保卡？成大居家醫療6成使用虛擬好方便

你還在用實體健保卡嗎？健保署推動手機上的虛擬健保卡，其中台南成大醫院目前全院的門診都可以使用，而今年一到二月居家醫療部分，也有六成使用虛擬健保卡， 居雲嘉南各醫院之冠。

成大表示，醫院從2021年底推出虛擬健保卡看診服務，從皮膚科開始，但因為門診整間仍然需要準備掃描器等設備，使用率不高，之後健保署開發免掃描器，即可受理虛擬健保卡之授權程式，從今年1月起，每一個門診診間都可受理使用虛擬健保卡，居家照護也可以使用。

成大醫院居家醫護團隊表示，過去團隊前往病患家中，常常要攜帶讀卡機及電腦等設備，相當麻煩，2022年底將虛擬健保卡推廣至居家照護，設備減輕很多，如果遇到案家的網路不良時，可請家屬遠端授權完成讀卡作業；若實體健保卡不在案家時，也能請家屬透過虛擬健保卡的授權，協助個案完成看診，省去家屬來回醫院奔波的時間，大幅提升居家照護的服務品質及效率。

依中央健康保險署南區業務組統計資料顯示，成大醫院今年1到2月居家照護使用虛擬健保卡之人次，居雲嘉南縣市之冠。成大截至2023年3月底，居家照護平均每個月使用虛擬健保卡完成看診的比率達60%。成大表示，未來將持續推動，以造福更多臥床及行動不便的病人。

成大表示，針對年長者、幼童等沒有手機的民眾，家屬也可開通他們的虛擬健保卡，綁定在自己的手機，若有臨時狀況，也可視情況授權給其他親屬或陪伴者就醫。