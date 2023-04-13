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19歲男車禍無心跳瞳孔放大被救回 10天後忽清醒認出媽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳男的家人陪伴他復健。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳男的家人陪伴他復健。記者簡慧珍／攝影

彰化縣19歲陳姓男子今年3月下旬車禍重傷到院時已無呼吸心跳，經搶救後昏迷10天，4月1日忽然甦醒但喪失部分記憶，目前積極做復健，希望恢復原來的身心狀況，不過陳母已經很感恩的說「真是充滿驚喜的愚人節」。

陳母表示，10天的生死拔河已經讓她快崩潰，愚人節那天接到彰醫電話通知，乍聽以為是假裝醫院打來的愚人節惡作劇電話，經醫院人員解釋，她半信半疑趕到醫院探望，兒子真醒了可是不認得人，她當下心想「不認得也沒關係，醒來就好，不管怎樣都是我的兒子。」沒想到到晚上就認出「媽媽」，令她驚喜交集。

陳男家住溪湖鎮，今年3月21日下午騎機車與汽車相撞，被救護車送到衛福部彰化醫院急診室時已無呼吸心跳，經彰醫急診團隊經14分鐘CPR及3次電擊，陳男恢復心跳但瞳孔已放大，昏迷指數3，全身電腦斷層掃描發現脾臟破裂、腎臟撕裂、肺部挫傷及腦部蜘蛛膜下腔出血。

彰醫外科團隊立刻接手止血，再由神經外科放置腦壓監測器，監測到腦部溫度高，立馬啟動低溫療法控制腦溫在攝氏32至34度，先穩定生命跡象，將腦部二次傷害降到最低。

主治陳男的彰醫神經外科主任趙紹清表示，救活陳男的關鍵是急診團隊快速搶救並找出致命傷害，其次在加護病房進行腦壓監測溫度的7天低溫療法，讓遭受高速衝擊的腦部傷害慢慢恢復。

送到衛福部彰化醫院時已無呼吸心跳，搶救後在加護病房昏迷了10天，4月1日早上奇蹟甦醒，卻不認得父母，直到晚上，才認出父母，媽媽感恩地說「這真是充滿驚喜的愚人節！」陳男正積極復健，並努力找回失去的部分記憶。

陳男已轉入普通病房，不記得怎麼發生車禍，也想不太起來近年的事，無法記得每個同學、朋友。陳男變得沉默，不太想回應自己的身體及記憶變化，在醫護人員協助下積極做物理及職能的復健，訓練肌力和抬手腳、翻身等動作。

陳男已不記得iPhone手機密碼，連續輸入錯誤被鎖機，他很沮喪，前來探望的親戚建議在陳男手機輸入爸爸的生日，陳的叔叔代為輸入，真的解鎖，開心地說「這個兒子沒白養了」。

衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清關心陳男復健狀況。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院神經外科主任趙紹清關心陳男復健狀況。記者簡慧珍／攝影

愚人節 復健

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