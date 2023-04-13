什麼算黃牛？ 消基會：代購蛋黃酥、醫院代掛號試圖營利都該罰

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為精進方向」公聽會，邀請專家學者和業者討論。消基會董事長徐則鈺認為，黃牛票券只要上網陳列就算觸法、必須處罰。而且黃牛不應只限於娛樂體育票券，包括代購蛋黃酥、醫院代掛號，只要試圖營利就可以處罰。

消基會董事長徐則鈺指出，根據法院的實務見解，加價銷售的票券只要沒有賣出去，都無法處罰；因此黃牛票的兜售階段不會觸法。對執法人員來說，抓到黃牛但沒票券尚未賣出，法院就不罰，久而久之便心灰意冷。因此消基會建議，黃牛票券只要上網陳列就觸法可以處罰。

目前修法是將黃牛行為分散立法，將體育票券和藝文票券的黃牛票交給文化部和教育部處理。徐則鈺質疑，文化部和教育部的承辦人員如何稽查黃牛？如果連警察抓黃牛票都有困難，地方政府的教育承辦人員，有能力取締嗎?他認為應該適當修正社維法，且不只限於娛樂票券，包括代購蛋黃酥、醫院代掛號，只要試圖營利就可以處罰，如此會比較有實質進展。

立委吳思瑤表示，法條應給予民間吹哨者和執法者獎勵，必須建立這兩者的獎勵金。她認為，未來國家需要一個黃牛專法，包括販售所有物品的黃牛行為如排隊代購蛋黃酥，都列入專法管轄。

文化部次長王時思回應，文化部非常支持立專法，因為有專法，就可以把所有的票券相關的黃牛行為整理在一起。但就時效性來考量，還是希望大家支持用文創法，如果可以在這個會期通過，等於立刻就有法律可以來拘束藝文的黃牛票券，在時效性上符合大家的期待。

至於排隊代購蛋黃酥算不算黃牛？要不要罰？王時思表示，此次修法處罰黃牛真正要面對是在科技大發生之後的巨量掃票和侵害消費者購票的公平權，至於個體的排隊或是代購的售票行為，或者是他們沒有加價、而是釋出手上的票價的行為，並不一定要放在法律處罰範圍裡面。