PX Pay點數一鍵捐！全聯率先捐百萬助心路基金會早療童

每季都會與不同基金會合作的全聯福利中心「愛從1開始」零錢捐活動，今年第二季與「心路社會福利基金會」時隔3年再度攜手合作，並邀請李國毅擔任愛心大使，以「愛從1開始．一塊慢學」為早療孩童發聲。全聯也現場率先捐1000萬福利點（等同於現金100萬元），邀請民眾不只在全聯門市可以投零錢做公益，也可以利用PX Pay點數捐款支持弱勢早療孩童，讓公益隨時存在日常生活中。本次零錢捐活動獨家限量贈送「福利熊手工皂」，只要在PX Pay捐款8,000點或心路官網捐贈1,000元，截圖私訊心路官方臉書或LINE，即可獲得福利熊手工皂1塊。

已多次擔任心路愛心大使的李國毅，這次有機會參訪心路並接受孩子王稱號的挑戰，有許多的學習與體會，並表示心路就是像一個家，不但給予孩子愛和溫暖，更透過許多專業輔具或遊戲，依據不同障礙孩子的情況，協助他們學習和成長。「我自己也被療癒到了！」他說。

全聯「愛從1開始」攜手心路基金會，即日起在全台全聯福利中心門市展示海報與宣傳小手冊，並於PX TV播放李國毅的愛心公益影片，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，PX Pay點數捐在2022年整年總募得福利點數約5,800萬點（相當於580萬元），在這次「早療零距離學習計畫」期望透過愛心大使李國毅的呼籲，希望大家將這一份愛心持續延續下去，邀請民眾即日起至6月30日期間，在日常消費的同時也能投下手邊零錢或手機PX Pay捐出福利點數，亦或透過線上信用卡捐款，與李國毅一同支持「愛從1開始．一塊慢學」，讓全聯成為真正的「公益賣場」。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君也表示，全聯佩樺長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需之關懷照顧，並致力引導他們提升自信完成心中夢想，邀請民眾響應活動，用1塊翻轉早療孩童的命運，提供早療兒童所需之照顧，期待透過與心路基金會合作讓更多人加入關懷弱勢早療兒少的行列。