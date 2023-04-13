「粉絲黃牛」經濟發燒 業者：不小心人人都可能變黃牛

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為精進方向」公聽會，邀請專家學者和業者討論。業者指出，許多學生搶票時多買幾張轉手，一不小心變成「粉絲黃牛」，「人人不小心就會變成黃牛」。立委則表示，修法之餘還要進行相關教育，讓民眾知道加價販售票券會觸法。

開麗娛樂公司總經理秦聰杰表示，小巨蛋舉行演唱會時，現場有許多人在售票，但必須是加價售票才能算「黃牛」，因此定義什麼是黃牛非常重要。不少學生為了賺學費、在網上搶票拿去賣，心理上未必知道此舉觸法或變成黃牛，「一般人不小心都會把自己變成黃牛」。

拓元售票系統創辦人暨執行長邱光宗表示，目前黃牛票的最大來源是「粉絲黃牛」—黃牛本身就是粉絲，搶票時多買幾張再轉手，這種投機行為應該遏止。高雄流行音樂中心代理執行長丁度嵐指出，「粉絲黃牛」包括媽媽和學生，通常只是轉手賣個一、兩張，但都會觸法，希望宣導上能更多費心。

立委李靜敏表示，必須針對學生進行黃牛票的相關教育。文化部次長王時思表示，修法一但通過，文化部會做一連串的宣導，讓學生和一般民眾知道，只要加價轉售便是違法。