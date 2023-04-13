高端能靠公費流感、自費腸病毒疫苗再起？專家這樣分析

本月初士林地檢署起訴食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧涉嫌洩露訊息給其妻，台大醫院影像醫學部主治醫師施庭芳，買賣2張高端股票獲利15萬多元。昨高端宣布旗下腸病毒71型(EV71)疫苗以第三期臨床試驗數據取得新藥查驗登記、核准上市；同日國民黨立委王鴻薇指出，高端連續3個月營收「掛蛋」，衛福部4月就邀高端競標公費流感疫苗且第一次改為最有利標，質疑又要「為誰量身訂作。」

針對政府聘任的專家委員涉嫌洩密炒股，資深媒體人周玉蔻今主持《新聞放鞭炮》廣播節目時質疑檢方是否「捉小放大」？高端內部有沒有炒股？周玉蔻說，高端副董事長兼總經理陳燦堅指出，之前高端前身的公司在做肝癌藥品時，「我已收到過很多黑函，雖然沒查到證據，但我個人對他是沒信心。」

面對節目來賓、衛福部預防接種諮詢委員會(ACIP)召集人李秉穎，周玉蔻質疑「委員會出現這樣的人，你們委員都不講話嗎？不應該連署譴責嗎？」她痛批，就算想跟太太分享研究結果，也應該是提醒她千萬不能去買這個股票，結果出現一個太太去買了2000股。

「第一我不是委員，緊急授權我都沒有參加討論。我不是學者、沒有開會、不是(該委員會)委員。」李秉穎連忙澄清，他也為委員會緩頰說，各行各業都有壞蛋，「這是私人行為，不能因為一個委員做錯事，你就要譴責整個委員會，這不是同儕的問題。」

同樣任職於台大醫院的李秉穎說，他認識當事醫師，也會在審查委員會遇到她先生，她先生是食藥署聘的常駐委員，應該是聽到風聲去買股，但應該不是蓄意要炒作，「如果真的要炒作，沒有人會炒作這麼少啊。」他也認為檢方不可能「捉小放大」，因為此事政治壓力很大，要是這麼做，只會對自己的職業造成危機，沒有好處，他覺得沒有人敢做這件事。

周玉蔻問「高端還有未來嗎？流感疫苗利潤很高嗎？」李秉穎回答，高端在台灣、越南做腸病毒71型疫苗第三期臨床試驗已經很多年，腸病毒71型疫苗具未來性；至於公費流感疫苗利潤不高，因為疾管署砍價砍很兇，公費疫苗一定很便宜，跟自費市場售價差很多倍。因為疫苗基金錢不夠，很多高風險群該打的疫苗都還在排隊等著加入公費，高端腸病毒71型疫苗一定只能先進入自費市場，能賣多少，就要看家長接受度如何。

李秉穎說，高端還有其他疫苗研發計畫，但詳情他還不清楚。這次新冠疫情的疫苗研發，很多疫苗大廠都沒有及時做出疫苗，BNT因為做出疫苗又獲得與輝瑞大藥廠合作的機會，現在躍升為全球十大疫苗。高端如果有找到國際大廠合作，現在就不可同日而語，可惜現在連WHO團結試驗都石沈大海，「因為簽了不平等條約，不得過問，我覺得有點被耍的感覺。」

周玉蔻指出，衛福部曾經說要爭取代工莫德納疫苗，結果現在不了了之。李秉穎表示，很久以前曾經談過希望國際大廠來台設廠製造，但疫苗廠認為台灣法令太過嚴格，就不願意。這次疫情很清楚顯示快速製造疫苗的能力與國安有關，可惜「整個政府認知作戰失敗」，質疑國產疫苗和防疫政策的聲量太大

李秉穎說，回顧H1N1、SARS、新冠肺炎三次疫情，每次疫情都帶來嚴重政治對立，一次比一次嚴重，如果再來一個突變或大流行，如果朝野無法同心協力，還是會面臨很多問題。「其實我們蠻羨慕韓國」，李秉穎說，台灣疫苗比不上韓國，因為韓國政府有計畫扶植本土疫苗，韓國自己的疫苗廠就有十幾個，以前國際間討論過要設一個「亞洲疫苗中心」，最後就落腳在韓國。