西半部擴散條件差 空氣品質不佳敏感族群要注意

今明兩天暖如夏，環保署空氣品質監測網顯示，今起連三天，西半部空品都是橘色提醒等級，只有宜花東是良好等級，環保署呼籲民眾要注意。

環保署指出，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門及夜晚西半部有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，金門短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，敏感族群要特別注意。馬祖受中國東南沿海汙染物影響，短時間可能達紅色警示等級。

環保署說，14日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區仍為「橘色提醒」等級。