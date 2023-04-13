快訊

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

台東大學自助餐「4菜1肉180元」 夾雞腿被血滴到…校方出面說話了

睡眠不足會讓你短命 但最新研究說做到一件事就可拯救你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西半部擴散條件差 空氣品質不佳敏感族群要注意

聯合報／ 記者彭宣雅╱台北即時報導
今起三天，西半部空品都是橘色提醒等級，品質不佳，只有宜花東是良好等級。本報資料照
今起三天，西半部空品都是橘色提醒等級，品質不佳，只有宜花東是良好等級。本報資料照

今明兩天暖如夏，環保署空氣品質監測網顯示，今起連三天，西半部空品都是橘色提醒等級，只有宜花東是良好等級，環保署呼籲民眾要注意。

環保署指出，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖金門及夜晚西半部有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級，金門短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，敏感族群要特別注意。馬祖受中國東南沿海汙染物影響，短時間可能達紅色警示等級。

環保署說，14日環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區仍為「橘色提醒」等級。

15日鋒面通過及東北季風增強，竹苗以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件普通，中部以南位下風處，擴散條件差，汙染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

今起連三天，西半部空品都是橘色提醒等級，環保署呼籲民眾要注意。取自環保署空氣品質監測網
今起連三天，西半部空品都是橘色提醒等級，環保署呼籲民眾要注意。取自環保署空氣品質監測網

馬祖 環保署 金門

延伸閱讀

空品不佳台南霧茫茫 微弱東北風PM2.5易累積

採三等級設定售價89.2萬起 Toyota Corolla Cross Hybrid 美國開賣！

春雨還要再等等！今起全台晴朗 到這天才有機會迎水氣

回暖但空品恐不佳 中部以南敏感族群外出多注意

相關新聞

「粉絲黃牛」經濟發燒 業者：不小心人人都可能變黃牛

因應黃牛票猖獗，文化部修文創法部分條文，針對販售黃牛票與大量掃票開罰，行政院版草案上周出爐。立院教委會今天召開「如何有效...

高端能靠公費流感、自費腸病毒疫苗再起？專家這樣分析

本月初士林地檢署起訴食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧涉嫌洩露訊息給其妻，台大醫院影像醫學部主治醫師施庭芳，買賣2張高端股票獲...

中國禁航交通部今晚9點發飛航通告 王國材：估影響33航班

中國原擬在16日至19日發布3天在台灣以北空域劃設「禁航區」，交通部昨表示經嚴正抗議後，改為16日上午9時30分至57分...

今明暖如夏要防曬 吳德榮：周六雨快閃下周各地33度以上

今明兩天像夏天，各地高溫都在30度以上，要注意防曬。

借鏡日本福知山線事故經驗 太魯閣事故家屬15日赴日交流取經

太魯閣事故屆滿2年，借鏡2005年日本福知山線事故經驗，10多名太魯閣家屬組成的「太魯閣的眼淚」，化悲傷為力量，走上倡議...

西半部擴散條件差 空氣品質不佳敏感族群要注意

今明兩天暖如夏，環保署空氣品質監測網顯示，今起連三天，西半部空品都是橘色提醒等級，只有宜花東是良好等級，環保署呼籲民眾要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦