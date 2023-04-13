空品不佳台南霧茫茫 微弱東北風PM2.5易累積

中國大陸這幾天沙塵暴肆虐，也波及鄰近國家，日本就深受其害，空品也受到國內民眾關切，台南市今天上午多個地方空氣品質不佳，天空霧茫茫，為橙色警訊。環保局說，近日微弱東北風影響下，PM2.5稍易累積，空氣品質對敏感體質民眾稍不健康，要留意。

台南市區及安南區今天清晨起空氣品質就不好，環保署在兩地的測站都亮起對敏感族群不健康的橙色燈好，上午9點後新營地區的空品燈號也量橙色。環保局表示，近期仍是典型春季的天氣型態，在微弱東北風影響下，涼暖空氣於台灣附近交會，大氣型態為「風弱、易起霧」，將導致PM2.5稍易累積；另下午霧氣散去時，由於雲少、晴朗，也導致臭氧容易上升。

分析未來3天的空氣品質，風速減弱且有晨霧，擴散稍受抑制；午後臭氧稍易上升，空氣品質會呈現普通至橘色提醒。天氣方面，清晨有霧，注意日夜溫差大。南市環保局提醒，春季大氣條件擴散不佳，短時間空氣品質稍易轉差，外出請做好防護；環保局將隨時監控空氣品質，必要時啟動應變措施，建議民眾戶外活動前先查詢空氣品質（https://air.tnepb.gov.tw）