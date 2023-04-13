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打蛋出現「白白的這塊」影響口感？其實營養高還能提升免疫力

聯合新聞網／ 綜合報導
雞蛋具有豐富的營養素，但近來日本也陷入缺蛋危機。示意圖。圖片來源／ingimage
雞蛋具有豐富的營養素，但近來日本也陷入缺蛋危機。示意圖。圖片來源／ingimage

雞蛋是相當常見的食材，且有豐富的營養價值，加上過去價格便宜，因此一直備受推崇。然而，近來日本因為禽流感肆虐，加上飼料價格高漲，陷入了缺蛋危機。就算買得到蛋，價格也比以前貴上許多。

根據日本媒體「Hint-Pot」報導，日本是世界上最喜歡吃蛋國家之一。國際雞蛋委員會（IEC）2021年的調查發現，日本人一個人平均一年會吃掉337顆蛋，幾乎等於每人每天都會吃一顆蛋，人均蛋消耗量僅次於墨西哥，排在世界第二。

報導指出，雞蛋含有人體必須的蛋白質、碳水化合物、脂肪、維他命、礦物質等五大營養素。而蛋白質由胺基酸構成，其中有9種胺基酸是人體無法製造的，必須靠食物才能攝取，吃蛋便成為一項優質的選擇。另外，雞蛋若與富含食物纖維與維他命C的東西一起吃，也能增進體內的營養均衡，所以蛋很適合和蔬菜一起食用。

有時打蛋的時候，會發現蛋中出現一塊白色的物質，讓人有些介意。其實這塊白白的被稱作「繫帶」，除了蛋白質之外，還帶有能增強免疫力的「唾液酸」，營養價值非常高，非常推薦食用。

日本 雞蛋

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