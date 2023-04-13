談疫情 李秉穎：客觀看待國產疫苗是重要課題

隨國內COVID-19疫情趨緩，台大醫師李秉穎今天指出，如何客觀看待國產疫苗是這次疫情帶來重要課題，不要讓政治力摻入防疫，若朝野無法同心協力，再有疫情還是會面臨很多問題。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，國內去年12月1日實施第1階段口罩鬆綁，取消室外全程佩戴口罩的規定，今年2月20日更進一步放寬，僅指定場所強制戴口罩，而這項規定也將在4月17日再鬆綁，未來只有醫療照護機構、救護車這2場域仍須按規定全程佩戴。

中央流行疫情指揮中心何時解編受關注。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，還是要看重症、死亡比例是否下降到一定程度。

李秉穎說，流感一年死亡人數100例到300例之間、約150例至200例，若每天因COVID-19死亡人數比流感多，就要考慮是否完全解除管制，尤其病人若因COVID-19重症住院，到底是不是還要強制隔離，在醫院或特定場所傳播，可能還是會造成相當傷亡。

「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，迎接全面解封、回歸正常生活。李秉穎建議，今年至少接種1劑，針對免疫功能不全等高風險則仍有待討論下半年是否再打1劑，指揮中心鼓勵施打莫德納次世代雙價疫苗，若民眾擔心副作用，可考慮Novavax疫苗。

談及高端疫苗爭議至今不斷，李秉穎直言，從這次COVID-19抗疫經驗就知道最重要的其實是疫苗，如果沒有疫苗，現在恐怕還是無法解封，要關在家裡，仍要嚴格防疫，疫苗出現讓重症、死亡變少，才能比較快回復原來生活。

李秉穎表示，這段期間國產疫苗的爭議，使得疫苗運用受到影響，但這種爭議每次大流行都會出現，例如2009年H1N1流感疫苗（國光疫苗）被罵得要死，這次就是高端被罵，他認為下次如何客觀看待國產疫苗是重要課題。

他強調，不要讓政治力摻入防疫、影響國產疫苗，若完全依賴國外疫苗，會影響抗疫時序，也會招致很大批評跟檢討，如何看待國產疫苗，是這次疫情非常需要去仔細討論的事情。

李秉穎說，每次疫情出現都會帶來政治上的嚴重對立，「這是非常奇怪的事情」，且越來越嚴重，H1N1疫情帶來的對立比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情嚴重，COVID-19又比H1N1嚴重，若朝野沒有辦法同心協力，以後再來一個大突變、大流行時，相信還是會面臨很多的問題。