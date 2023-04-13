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周六鋒面快速通過 天氣風險公司：降雨對南部缺水幫助有限

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今明兩天悶熱東半部偶有雨，周六白天鋒面快速通過，全台降溫下雨，但南部只有小雨或毛毛雨。本報資料照片
天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今明兩天悶熱東半部偶有雨，周六白天鋒面快速通過，全台降溫下雨，但南部只有小雨或毛毛雨。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師李至晟說，今明兩天悶熱東半部偶有雨，周六白天鋒面快速通過，變化大。

李至晟指出，今天白天起各地又是大致穩定的好天氣，西半部高溫27度以上，內陸跟盆地因為難以受到海風調節，普遍都30度左右，南部近山區33度以上。

至於菲律賓附近的熱帶低壓，昨天晚上八點減弱為一般低壓，今天通過呂宋島時剩餘的環流將再度被地形破壞，已經沒有成颱機會。不過低壓外圍會有些零星的水氣，為東半部沿海帶來短暫雨，因為時間短暫，不下雨時還是會有陽光露臉，周五也是類似天氣，戶外工作者可以在中午時適度休息，也別忘了多補充水分。

李至晟說，近期內比較大的天氣變化在周六，有鋒面跟東北季風接連影響台灣，雖然鋒面的雲系會為台灣帶來降雨，因為速度快，加上後面的東北季風非常乾燥，迎風面降雨會很快的緩和。

李至晟指出，預測只有在周六白天會由北到南、由西到東有短暫陣雨，中北部山區雨勢較為明顯，也不排除再次響起春雷。水情比較嚴峻的南部，預測最多只有小雨或毛毛雨，幫助不是很大。晚上轉乾後，冷空氣不是很強，配合輻射冷卻，依然會是近期氣溫的低點，北部低溫大約在15-17度，中部18-20度，南部則是20度或稍高。

周日到下周前期又會回到類似近期的悶熱天氣，李至晟說，下周三起鋒面接近，水氣增多，大氣也變得較不穩定，雲量增多外，午後山區也可能開始有對流發展下起短暫雨。目前大多預測下周四會有另一波鋒面通過，因為時間還久，可以再觀察。

東北季風 低溫

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