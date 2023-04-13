今明暖如夏要防曬 吳德榮：周六雨快閃下周各地33度以上
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明兩天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定；白天「暖如夏」，北台高溫將升至30度、南部則升至35度左右。
吳德榮說，中午前後應注意防曬，早晚仍微涼。今日各地區平地氣溫：北部19至30度，中部18至32度，南部19至34度，東部17至32度。
吳德榮在今天「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，至於周六，最新模式模擬顯示，鋒面雨帶快速掠過，上午起中部以北及東半部轉有局部陣雨；晚上天氣好轉。
他表示，下周日起至周三各地白天「熱如盛夏」，北台高溫達33度左右，南部高溫35度以上)。下周日、一各地晴朗穩定，早晚涼，日夜溫差極大；下周二、三大氣漸趨不穩定，局部地區有短暫陣雨的機率，午後略高於其他時段。
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