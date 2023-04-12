博田國際醫院為後盾 「陽信女足」獲全方位照護
疫後運動產業復甦，高雄博田國際醫院與柏文健康事業理念合拍，今天簽約合作，2023年起將成為高雄陽信女足的醫療服務合作夥伴，協助選手有更傑出的表現。
博田國際醫院董事長阮仲炯、副院長蕭家傑連袂發布，博田國際醫院與陽信足球隊締結合作關係，全方位提供運動員專業醫療協助，避免選手運動傷害。
博田國際醫院網羅各領域指標醫師，運動醫學是重點發展領域。其中副院長蕭家傑曾隨國家女足隊出國比賽，提供相關醫療照顧；他發現運動員出國前或返國後都需專業醫療協助，這樣在賽場上才能盡情發揮。
醫院選擇與在地陽信女足球合作，除地緣關係外，雙方均在地扎根，並致力迎向國際舞台，院方表示，運動醫學不只在運動員受傷時才需要，更能積 極協助運動員提升體能和運動表現，也避免運動造成的慢性傷害。醫院未來還會與其他運動團隊合作，守護選手健康，激發更優異的表現。
醫院表示，院內引進最新的智能減痛機械手臂ROSA，可針對選手需求做到精準醫療的客製化服務。此外高壓氧設備對運動傷害的復原效果亦佳。柏文健康事業總經理林洵賢說，柏文這次與博田醫院合作，會確保選手接受快速檢查、治療、照護及復健，在賽場更無後顧之憂。
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