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「橄欖油咖啡」促進排便 2種人不宜喝

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
星巴克推出加橄欖油的新咖啡飲品，義大利門市已於今年2月率先開賣。美聯社
星巴克推出加橄欖油的新咖啡飲品，義大利門市已於今年2月率先開賣。美聯社

知名連鎖咖啡星巴克，今年二月首先在義大利推出加了橄欖油的新品咖啡，這款咖啡取名為Oleato「橄欖油系列咖啡」，卻傳出不少消費者嘗鮮後跑廁所，形容這杯咖啡根本是瀉藥。營養師劉怡里認為，含有橄欖油成分的咖啡的確可以幫助排便，但腸胃差者、減重者不宜飲用。

劉怡里說，適量的咖啡及橄欖油都是健康的食材，而這款橄欖油咖啡含「咖啡因」及「橄欖油」成分，具促進腸道蠕動作用，這樣的咖啡可說是「促進排便」的飲品。

劉怡里指出，很多人早上喜歡喝杯黑咖啡提振精神、促進排便，如果加上橄欖油效果會更顯著，不過，必須注意一點，因不知道星巴克橄欖油咖啡配方為何，如果只加1至2cc橄欖油提升風味，還在可接受範圍，但若是添加5㏄（一茶匙）以上，就為一份油脂，如果油脂攝取太多，會增加肥胖機會，建議往後如果此咖啡來到國內，當天喝完後應減少其他油脂攝取。

劉怡里提醒，正值腸胃道不適、腹瀉，或為腹瀉症狀的大腸急躁症患者，並不建議飲用此款咖啡，避免腹瀉更為嚴重，而減重的人可能也不適合喝，因減重時最需要控制油脂攝取，不宜吃太多油。

咖啡 橄欖油 減重

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