高端腸病毒71型疫苗 取得衛福部查驗登記核准

高端腸病毒71型疫苗取得食藥署新藥查驗登記通過核准函，為國內第一個非採加速核准機制（中和抗體）核准的腸病毒疫苗藥證。高端表示，EV71疫苗在多國多中心第三期臨床試驗中，取得真實世界疫苗保護力100%，而高端也是目前國內唯一具備腸病毒疫苗自有產能的開發商，後續將盡速在國內上市，並申請東南亞等目標市場國家藥證。

高端表示，EV71疫苗技轉自台灣國家衛生研究院，公司技轉國衛院之成人第一期臨床試驗數據等研發成果後，高端團隊立即投入嬰幼兒與兒童安全性、劑量探索、與亞型交叉保護反應等二期臨床驗證，並選定最適化之2.5µg劑量與施打間隔。

高端表示，同步整合從病毒原液到與針劑成品之垂直製程，在竹北自有廠房成功開發商業規模之量產產能，製程品質亦取得台灣衛福部PIC/S GMP認證，為國內首家有能力於自有廠房全線生產的腸病毒疫苗，真正落實本土研發、量產、執行國際臨床驗證、行銷之藥廠。

高端指出，嬰幼兒是腸病毒重症風險與死亡風險比例最高的族群，在台灣完成二期臨床後，評估全球腸病毒盛行狀況、市場潛力、與臨床試驗執行品質，最終與越南國立巴斯德研究所攜手合作多國多中心三期臨床試驗。

高端公司的EV71疫苗，也是目前全球唯一取得2~6個月出生嬰幼兒臨床有效性數據的EV71疫苗開發案；且在高端EV71的第三期多國多中心臨床試驗中，三個年齡組別（2~6個月、6個月~2歲，2歲~未滿6歲），臨床數據皆驗證「vaccine efficacy疫苗臨床有效性」達100%，統計學普瓦松迴歸分析有效性高達96.8%。

且高端EV71疫苗在第三期臨床試驗期間，確診個案涵蓋EV71的B5、C4地區性流行基因亞型，在真實世界中，確認高端腸病毒71型疫苗對地區流行亞型同具 100%交叉保護力。

高端以完整數據取得國內腸病毒疫苗正式藥證後，將繼續布局海外市場，藉由優異的第三期臨床試驗有效性數據、以及台灣藥證核可，向東南亞等EV71疫情盛行之國家、以及特定市場布局之目標國家，提出藥證申請。