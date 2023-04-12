基市府出席基捷環評會 鐵道局26日在基隆七堵開說明會

環保署今開環評審查委員會，聽取鐵道局說明基隆南港間通勤軌道建設計畫（基隆捷運）第1階段路線環境影響。基市府交通處會後表示，鐵道局26日在基隆召開公聽會。有關捷運路廊及場站用地取得，協議價購不成，再改一般徵收方式辦理。

環保署3月2日召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫」第1階段路線環境影響說明書，環評委員要求開發單位評估在增加小汽車停車及轉乘空間可行性；加強營運期間溫室氣體減量措施；補充共站、共軌施工期間對汐東線影響評估；8堵站及南陽大橋路段設置圍網、動物通道等生態影響減輕措施，並決議建議補充修正後通過初審。

環保署環評會今天下午再開會，開發單位鐵道局說明基捷第1階路線環境影響時，有關生態影響減輕對策及路殺監測部分，提及除地面段設置圍網、動物通道，每周監測路殺動物1次，範圍包括施工期間的本計畫沿線，以及營運期間的平面段路線 。環評委員說，除了監測計畫沿線，施工車輛也應納入，建議監測地點要「施工區」。

基市府也出席環評會議，交通處表示，大眾捷運法規定環境影響評估報告，屬大眾捷運系統規劃報告書須完成要件，鐵道局26日下午2點到4點30分將在七堵區正明里民活動中心（七堵站前大樓4樓靠光明路側）召開公聽會。

有關捷運路廊及場站用地取得部分，市府目前研擬原則採用協議價購，協議不成改一般徵收方式辦理，市府也會積極與鐵道局協調相關經費支應方式。